Враг атаковал три района Днепропетровской области: в Кривом Роге повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение ночи войска РФ более 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области из артиллерии, с помощью беспилотников и ракет.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Никопольскому району
По данным ОГА, в Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Разрушены АЗС, частный дом и автомобили.
Удары по Павлоградскому району и Криворожью
Также отмечается, что в Павлоградском районе россияне нанесли удар по Терновке. Повреждено предприятие.
В Криворожском районе атаковали сам Кривой Рог и Зеленодольскую громаду. Возник пожар. Разрушена инфраструктура.
Как, в свою очередь, сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, утром оккупанты снова атаковали город "шахедами".
"Работала ПВО, всего в небе над областью нашими защитниками было сбито 13 шахедов. Но были и попадания, в городе повреждена инфраструктура, возник пожар", - говорится в сообщении.
Люди не пострадали.
