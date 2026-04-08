Враг атаковал три района Днепропетровской области: в Кривом Роге повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение ночи войска РФ более 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области из артиллерии, с помощью беспилотников и ракет.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Никопольскому району

По данным ОГА, в Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Разрушены АЗС, частный дом и автомобили.

Удары по Павлоградскому району и Криворожью

Также отмечается, что в Павлоградском районе россияне нанесли удар по Терновке. Повреждено предприятие.

В Криворожском районе атаковали сам Кривой Рог и Зеленодольскую громаду. Возник пожар. Разрушена инфраструктура.

Как, в свою очередь, сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, утром оккупанты снова атаковали город "шахедами".

"Работала ПВО, всего в небе над областью нашими защитниками было сбито 13 шахедов. Но были и попадания, в городе повреждена инфраструктура, возник пожар", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали.









