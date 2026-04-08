Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: У Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Упродовж ночі війська РФ понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та ракетою.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по Нікопольщині

За даними ОВА, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені АЗС, приватний будинок та автівки.

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Удари по Павлоградщині та Криворіжжю

Також зазначається, що у Павлоградському районі росіяни поцілили по Тернівці. Пошкоджене підприємство.

У Криворізькому районі атакували сам Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

Як своєю чергою інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, вранці окупанти знову атакували місто "шахедами".

"Працювало ППО, всього на небі над областю нашими Захисниками було збито 13 шахедів. Але були і влучання, у місті пошкоджено інфраструктуру, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали.











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