2 416 19

"Надо переименовать в еБакомат": Железняк заявил, что в Резервном фонде осталось 1 % средств

бюджет

В Резервном фонде государственного бюджета Украины на данный момент осталось около 0,5 млрд грн из 49,42 млрд грн, то есть примерно 1% от первоначального объема.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"На данный момент в Резервном фонде из 49,42 млрд грн осталось 0,5 млрд… то есть 1%", — написал он.

Нардеп отметил, что, учитывая, что последние деньги вытащили на кэшбэк и "еБачок", то сам Резервный фонд уже нужно переименовать в "еБакомат"…

госбюджет (1181) деньги (936) Железняк Ярослав (574) кешбэк (8)
Топ комментарии
+10
********, не підскажите, з яким профіцітом грошей ваши обранці отримали в свої липки ручонки країну в 2019 році і з якою швидкість вони роз3,14здили ці гроши?
08.04.2026 14:36 Ответить
+6
Докешбекалися.
08.04.2026 14:37 Ответить
+3
73% зеублюдки радійти за ваш вибір у 19 році. головне, що не Порошенко.
08.04.2026 14:40 Ответить
На фб пишуть,що на нього слуги завели справу,подальші події покажуть, наскільки повідомлення вірні.
08.04.2026 14:34 Ответить
Є пропозиція не платити зарплату депутатам і припинити фінансування Верховної ради, хай депутати скидаються грошима на свою роботу.
08.04.2026 14:50 Ответить
Згідно серіалу сн,було ще й не таке.
А чому би "не платити зарплату" опешникам і припинити фінансування оп,яке стоїть над КМ і ВР,"хай вони скидаються грошима на свою роботу ".
08.04.2026 15:01 Ответить
Підтримую!
08.04.2026 15:32 Ответить
Фекінг, чекінг, ******* від Петра Олексійовича:

https://streamable.com/hytm33

Це стане класикою
08.04.2026 14:35 Ответить
ШІ
У січні-травні 2019 року державний бюджет України було виконано з профіцитом у 8,6 млрд гривень.
08.04.2026 15:12 Ответить
усі ці ze-***** - randallи та lembergи сидять на підсосі педрових-подляків. ілі "ета другоє"?
08.04.2026 14:44 Ответить
Європейці скоро переведуть бабла за добові поставки до кінця 27 року, і знов гуляй душа.
08.04.2026 14:50 Ответить
Роздайте по 1000 всім хто хоче і кому залишиться
08.04.2026 14:51 Ответить
усе двушечками на мацкву відправлено
08.04.2026 14:55 Ответить
**********))))
08.04.2026 15:04 Ответить
Цікаво. Якщо це правда, то без Європейского кредиту 90 млрд режим Зе вже фактично банкрот.
08.04.2026 15:08 Ответить
І що?
Золотовалютні (міжнародні) резерви України на 1 березня 2026 року становлять $54,77 млрд
не бачу прічін для паніки. Тим більше нам дадуть 90 мілярдів єврів
08.04.2026 15:15 Ответить
Криворіжські квартальні економісти....вони такі...
08.04.2026 15:18 Ответить
Як в Януковича перед втечею...
08.04.2026 15:26 Ответить
 
 