"Надо переименовать в еБакомат": Железняк заявил, что в Резервном фонде осталось 1 % средств

В Резервном фонде государственного бюджета Украины на данный момент осталось около 0,5 млрд грн из 49,42 млрд грн, то есть примерно 1% от первоначального объема.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На данный момент в Резервном фонде из 49,42 млрд грн осталось 0,5 млрд… то есть 1%", — написал он.

Нардеп отметил, что, учитывая, что последние деньги вытащили на кэшбэк и "еБачок", то сам Резервный фонд уже нужно переименовать в "еБакомат"…