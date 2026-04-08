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Новини Бюджет-2026 Наповнення Резервного фонду держбюджету
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"Треба перейменувати на єБакомат": Железняк заявив, що у резервному фонді залишився 1 % коштів

бюджет

У резервному фонді державного бюджету України станом на зараз залишилося близько 0,5 млрд грн із 49,42 млрд грн, тобто приблизно 1% від початкового обсягу.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Станом на зараз у резервному фонді з 49,42 млрд грн залишилось 0,5 млрд…тобто 1%", - написав він.

Нардеп зауважив, що, враховуючи, що останні гроші витягнули на кешбек та "єБачок", то треба сам резервний фонд вже перейменувати на "єБакомат"…

Раніше повідомлялося, що за перші місяці 2026 року уряд України використав більшу частину коштів резервного фонду державного бюджету.

Автор: 

держбюджет (2566) гроші (1046) Железняк Ярослав (763) кешбек (123)
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Топ коментарі
+34
********, не підскажите, з яким профіцітом грошей ваши обранці отримали в свої липки ручонки країну в 2019 році і з якою швидкість вони роз3,14здили ці гроши?
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08.04.2026 14:36 Відповісти
+21
Докешбекалися.
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08.04.2026 14:37 Відповісти
+17
73% зеублюдки радійти за ваш вибір у 19 році. головне, що не Порошенко.
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08.04.2026 14:40 Відповісти

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