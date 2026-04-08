"Треба перейменувати на єБакомат": Железняк заявив, що у резервному фонді залишився 1 % коштів
У резервному фонді державного бюджету України станом на зараз залишилося близько 0,5 млрд грн із 49,42 млрд грн, тобто приблизно 1% від початкового обсягу.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Станом на зараз у резервному фонді з 49,42 млрд грн залишилось 0,5 млрд…тобто 1%", - написав він.
Нардеп зауважив, що, враховуючи, що останні гроші витягнули на кешбек та "єБачок", то треба сам резервний фонд вже перейменувати на "єБакомат"…
Раніше повідомлялося, що за перші місяці 2026 року уряд України використав більшу частину коштів резервного фонду державного бюджету.
Топ коментарі
+34 Старый зольдат
показати весь коментар08.04.2026 14:36 Відповісти Посилання
+21 Oleksandr Yur
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+17 анатолий выборов
показати весь коментар08.04.2026 14:40 Відповісти Посилання
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