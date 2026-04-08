Народный депутат от "Слуги народа" Дарья Володина сложила мандат: решение поддержала Рада
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от партии "Слуга народа" Дарьи Володиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Верховная Рада поддержала проект постановления № 15098 - о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Дарьи Володиной, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.
Решение поддержали 253 народных депутата.
Что предшествовало
- 23 марта Регламентный комитет поддержал на заседании заявление народного депутата от "Слуги народа" Дарьи Володиной
- По словам нардепа Железняка, на общее количество членов фракции это не повлияет.
А очі такі безневинні, ніби за сім років не бачила,як їх всіх козирь- і в хвіст,і в гриву.
