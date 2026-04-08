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Новини Депутати достроково складають мандати
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Нардепка від "Слуги народу" Дар’я Володіна склала мандат: рішення підтримала Рада

Рада підтримала складання мандата нардепкою Володіною

Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від партії "Слуга народу" Дарʼї Володіної.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

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Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 15098 — про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар'ї Володіної, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Рішення підтримали 253 народні депутати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 40 нардепів готові скласти мандати. Може бути парламентська криза, - "слуга народу" Мотовиловець

Що передувало

Автор: 

ВР (15199) мандат (157) Слуга народу (2869) Володіна Дар’я (5)
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Топ коментарі
+25
Все. Наскирдувала.
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08.04.2026 15:14 Відповісти
+18
Мабуть в санітарки пішла. Як не як, Україна ще має людського ресурсу на років 10 війни.
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08.04.2026 15:07 Відповісти
+12
Какой хароший сосна
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08.04.2026 15:13 Відповісти

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