Нардепка від "Слуги народу" Дар’я Володіна склала мандат: рішення підтримала Рада

Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від партії "Слуга народу" Дарʼї Володіної.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

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Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 15098 — про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар'ї Володіної, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Рішення підтримали 253 народні депутати.

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