Нардепка від "Слуги народу" Дар’я Володіна склала мандат: рішення підтримала Рада
Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від партії "Слуга народу" Дарʼї Володіної.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.
Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 15098 — про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар'ї Володіної, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.
Рішення підтримали 253 народні депутати.
Що передувало
- 23 березня Регламентний Комітет підтримав на засіданні заяву народної депутатки від "Слуги народу" Дар'ї Володіної
- За словами нардепа Железняка, на загальну кількість членів фракції це не вплине.
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