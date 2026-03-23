"Слуга народу" Володіна складає мандат: Комітет підтримав її заяву

Народна депутатка "Слуги народу" Дар'я Володіна подала заяву щодо складання мандата.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Регламентний Комітет підтримав на своєму засіданні заяву.

"В даному випадку далі треба буде голосування у залі (226+) для того, щоб Постанова набрала силу.

Дар'я Володіна, є моєю колегою по Комітету. Обрана по загальному списку СН, тому на загальну кількість членів фракції це не вплине", - зазначив парламентар.

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