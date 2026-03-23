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"Слуга народу" Володіна складає мандат: Комітет підтримав її заяву

Нардепка Слуги народу Володіна склала мандат: що відомо?

Народна депутатка "Слуги народу" Дар'я Володіна подала заяву щодо складання мандата.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Регламентний Комітет підтримав на своєму засіданні заяву.

"В даному випадку далі треба буде голосування у залі (226+) для того, щоб Постанова набрала силу.

Дар'я Володіна, є моєю колегою по Комітету. Обрана по загальному списку СН, тому на загальну кількість членів фракції це не вплине", - зазначив парламентар.

Читайте: Криза голосувань у Раді пов’язана з непопулярними ініціативами Кабміну, - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

ВР (15184) мандат (157) Слуга народу (2868) Володіна Дар’я (5)
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Топ коментарі
+22
Та ну?! третьякова (неправильні діти), корнієнко (корабельні сосни), арахамія (хламідія), гетьманцев (просто ****), потураєв (рашист), безугла (безмозгла вийшла вже з фракції), коля (тищенко) катлєта. Яскраві особистості. Феєричні.
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23.03.2026 11:08 Відповісти
+21
що ж то коїться?
робочі сосни, в різні боки, не обертаючись.
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23.03.2026 10:57 Відповісти
+13
Невже це правда, що їх посадили на голодний пайок в 50 тисяч гривень і не дають гроши в конвєртах ?
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23.03.2026 11:00 Відповісти

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