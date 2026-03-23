"Слуга народу" Володіна складає мандат: Комітет підтримав її заяву
Народна депутатка "Слуги народу" Дар'я Володіна подала заяву щодо складання мандата.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Регламентний Комітет підтримав на своєму засіданні заяву.
"В даному випадку далі треба буде голосування у залі (226+) для того, щоб Постанова набрала силу.
Дар'я Володіна, є моєю колегою по Комітету. Обрана по загальному списку СН, тому на загальну кількість членів фракції це не вплине", - зазначив парламентар.
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