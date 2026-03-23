"Слуга народа" Володина слагает мандат: Комитет поддержал ее заявление

Депутат от партии "Слуга народа" Дарья Володина подала заявление об отказе от мандата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Регламентный комитет поддержал на своем заседании заявление.

"В данном случае дальше потребуется голосование в зале (226+) для того, чтобы постановление вступило в силу.

Дарья Володина является моей коллегой по Комитету. Она избрана по общему списку СН, поэтому на общее количество членов фракции это не повлияет", - отметил парламентарий.

