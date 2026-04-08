Кабмин разрешил заместителям министра обороны согласовывать выезд военных за границу

Кабинет Министров Украины расширил перечень должностных лиц, на основании решений которых военнослужащие Вооруженных Сил могут выезжать в зарубежные командировки. Отныне в этот перечень включены заместители министра обороны.

Об этом сообщает Минобороны.

Изменения в правила пересечения границы приняты для оперативности решений в секторе обороны

Соответствующее постановление о внесении изменений в правила пересечения государственной границы принято с целью оперативного решения задач в сфере безопасности и обороны.

Ранее, согласно пункту 2-15 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, пропуск военнослужащих осуществлялся исключительно на основании решений:

министра обороны;

руководителя другого созданного в соответствии с законом воинского формирования;

руководителем правоохранительного органа специального назначения;

руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Принятые изменения предусматривают, что пропуск военнослужащих будет осуществляться еще и на основании решений, принятых заместителями министра обороны.

Нововведение должно упростить управление командировками военнослужащих в рамках оборонных задач

Предоставление им соответствующих полномочий позволит разгрузить управленческий уровень и обеспечить более гибкое реагирование на текущие потребности сектора безопасности и обороны.