Кабмин разрешил заместителям министра обороны согласовывать выезд военных за границу
Кабинет Министров Украины расширил перечень должностных лиц, на основании решений которых военнослужащие Вооруженных Сил могут выезжать в зарубежные командировки. Отныне в этот перечень включены заместители министра обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны.
Изменения в правила пересечения границы приняты для оперативности решений в секторе обороны
Соответствующее постановление о внесении изменений в правила пересечения государственной границы принято с целью оперативного решения задач в сфере безопасности и обороны.
Ранее, согласно пункту 2-15 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, пропуск военнослужащих осуществлялся исключительно на основании решений:
- министра обороны;
- руководителя другого созданного в соответствии с законом воинского формирования;
- руководителем правоохранительного органа специального назначения;
- руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.
Принятые изменения предусматривают, что пропуск военнослужащих будет осуществляться еще и на основании решений, принятых заместителями министра обороны.
Нововведение должно упростить управление командировками военнослужащих в рамках оборонных задач
Предоставление им соответствующих полномочий позволит разгрузить управленческий уровень и обеспечить более гибкое реагирование на текущие потребности сектора безопасности и обороны.
