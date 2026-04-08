Кабмін дозволив заступникам міністра оборони погоджувати виїзд військових за кордон

Кабінет Міністрів України розширив перелік посадових осіб, на підставі рішень яких військовослужбовці Збройних Сил можуть виїжджати в закордонні відрядження. Відтепер до цього переліку додано заступників Міністра оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.

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Зміни до правил перетину кордону ухвалили для оперативності рішень у секторі оборони

Відповідну постанову про внесення змін до правил перетину державного кордону ухвалено з метою оперативного вирішення завдань у сфері безпеки і оборони.

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Раніше, згідно з пунктом 2-15 Правил перетинання державного кордону громадянами України, пропуск військовослужбовців здійснювався виключно на підставі рішень:

Міністра оборони;

керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування;

керівником правоохоронного органу спеціального призначення;

керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.

Ухвалені зміни передбачають, що пропуск військовослужбовців здійснюватиметься ще й на підставі рішень, прийнятих заступниками Міністра оборони.

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Нововведення має спростити управління відрядженнями військовослужбовців у межах оборонних завдань

Надання їм відповідних повноважень дозволить розвантажити управлінський рівень та забезпечити більш гнучке реагування на поточні потреби сектору безпеки і оборони.