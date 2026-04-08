Кабмін дозволив заступникам міністра оборони погоджувати виїзд військових за кордон
Кабінет Міністрів України розширив перелік посадових осіб, на підставі рішень яких військовослужбовці Збройних Сил можуть виїжджати в закордонні відрядження. Відтепер до цього переліку додано заступників Міністра оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.
Зміни до правил перетину кордону ухвалили для оперативності рішень у секторі оборони
Відповідну постанову про внесення змін до правил перетину державного кордону ухвалено з метою оперативного вирішення завдань у сфері безпеки і оборони.
Раніше, згідно з пунктом 2-15 Правил перетинання державного кордону громадянами України, пропуск військовослужбовців здійснювався виключно на підставі рішень:
- Міністра оборони;
- керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування;
- керівником правоохоронного органу спеціального призначення;
- керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.
Ухвалені зміни передбачають, що пропуск військовослужбовців здійснюватиметься ще й на підставі рішень, прийнятих заступниками Міністра оборони.
Нововведення має спростити управління відрядженнями військовослужбовців у межах оборонних завдань
Надання їм відповідних повноважень дозволить розвантажити управлінський рівень та забезпечити більш гнучке реагування на поточні потреби сектору безпеки і оборони.
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