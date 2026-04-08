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Кабмін дозволив заступникам міністра оборони погоджувати виїзд військових за кордон

Кабмін розширив перелік посадовців для погодження закордонних відряджень військових

Кабінет Міністрів України розширив перелік посадових осіб, на підставі рішень яких військовослужбовці Збройних Сил можуть виїжджати в закордонні відрядження. Відтепер до цього переліку додано заступників Міністра оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.

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Зміни до правил перетину кордону ухвалили для оперативності рішень у секторі оборони

Відповідну постанову про внесення змін до правил перетину державного кордону ухвалено з метою оперативного вирішення завдань у сфері безпеки і оборони.

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Раніше, згідно з пунктом 2-15 Правил перетинання державного кордону громадянами України, пропуск військовослужбовців здійснювався виключно на підставі рішень:

  • Міністра оборони;
  • керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування;
  • керівником правоохоронного органу спеціального призначення;
  • керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.

Ухвалені зміни передбачають, що пропуск військовослужбовців здійснюватиметься ще й на підставі рішень, прийнятих заступниками Міністра оборони.

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Нововведення має спростити управління відрядженнями військовослужбовців у межах оборонних завдань

Надання їм відповідних повноважень дозволить розвантажити управлінський рівень та забезпечити більш гнучке реагування на поточні потреби сектору безпеки і оборони.

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