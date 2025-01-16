Делегація Рахункової палати на чолі з подругою Зеленського Піщанською поїхала в Лондон за бюджетні 477 тис. грн на день бухгалтера. ФОТО
Голова Рахункової палати Ольга Піщанська 8 листопада 2024 року поїхала у закордонне відрядження до Великої Британії, щоб відсвяткувати там Міжнародний день бухгалтера.
Про це повідомила журналістка та член Громадської ради доброчесності Наталія Соколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Замість тисячі слів: це фото з відрядження до Великої Британії делегації Рахункової палати України - сидить за столом голова РП Ольга Піщанська, стоять зліва направо - член РП Кирило Клименко, радник (!) Голови РП Дмитро Сторожук, і т.в.о. (!) голови Секретаріату ОП Василь Невідомий. Вони приїхали в Лондон за наші з вами гроші святкувати день бухгалтера - бюджет, або "бюджець", як сказав Богдан Буткевич, - цієї подорожі - 477 000 грн", - зазначила вона.
За її словами, Піщанська поїхала у Лондон на запрошення неурядової ГО, яка проводить "курси підвищення кваліфікації бухгалтерів".
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що сестра Ольги Піщанської - Світлана Піщанська - керує справами президента Зеленського в Італії і є спонсором партії Слуга народу. У розслідуванні зазначається, що Світлана Піщанська з липня 2019 року є директором італійської компанії Сан Томассо, на яку оформлена вілла Зеленського на курорті Форте-дей -Мармі. Крім того, Світлана Піщанська пожертвувала партії Слуга народу 145 тис. грн. Сама Світлана Піщанська розповідала журналістам, що знає Володимира Зеленського з дитинства і росла з ним в одному дворі.
ЗЄлєнскій нє воруєт....
.
Щодня якісь проводять якісь десятки дуже важливих відряджень, семінарів та іншого.
Причому, починаючи від якихось заступників чи чинуш обласних адміністрацій, які за бюджетний кошт усю війну роз'їжджають по всьому світу «відвиснути»...
А кулі тут такого, якщо після кожної поїздки на тиждень-два можна зробити життєрадісне фото з протверезілими обличчями і підписати «було обговорено ...»
Захід, дайте нам 250млрд $ (с) Оманська гнида
Вот он какой, такой простой! (с)
що для них поїздка до Лондона , це копійки ,
чесно кажу 😡
саме так🙁
"Їбаш їх Вова"(с). ця тупа біомасса що зветься народом має ще довго страждати за свій кончений вибір па пріколу.
хоть путин ?
путин - нет, ето слишком !
а ЗЄлєнского - можна....
.
А ми... А що ми? Повечеряли - вже добре. Прокинулия зранку - ще краще!
"иліта", млять...
а воно все ще роздає вкрадене бабло наліво і направо ,
а бидло його бере🙁
Бракує слів ......🥶
так як живуть аони в іншому світі !!
Нічого , сволото , прийдеться спуститися на землю і дуже скоро 😡
Війна у 2024 році коштувала для України близько $100 млрд, з них $40 млрд - це вклад нашої країни, - Зеленський
ресурсвільні люди.
Гроші ж з бюджету, який на 70% наповнюють Західні Партнери!
тупих хахлів''мудрий'' народ потрібно жорстко і безшабашно доїти, плювати в очі, насміхатись і допомагати москальським окупантам знищувати українців...
Сумно.... ''мудрий'' народе....
в держбюджет України !