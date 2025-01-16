Делегація Рахункової палати на чолі з подругою Зеленського Піщанською поїхала в Лондон за бюджетні 477 тис. грн на день бухгалтера. ФОТО

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська 8 листопада 2024 року поїхала у закордонне відрядження до Великої Британії, щоб відсвяткувати там Міжнародний день бухгалтера.

Про це повідомила журналістка та член Громадської ради доброчесності Наталія Соколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Замість тисячі слів: це фото з відрядження до Великої Британії делегації Рахункової палати України - сидить за столом голова РП Ольга Піщанська, стоять зліва направо - член РП Кирило Клименко, радник (!) Голови РП Дмитро Сторожук, і т.в.о. (!) голови Секретаріату ОП Василь Невідомий. Вони приїхали в Лондон за наші з вами гроші святкувати день бухгалтера - бюджет, або "бюджець", як сказав Богдан Буткевич, - цієї подорожі - 477 000 грн", - зазначила вона.

За її словами, Піщанська поїхала у Лондон на запрошення неурядової ГО, яка проводить "курси підвищення кваліфікації бухгалтерів".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що сестра Ольги Піщанської - Світлана Піщанська - керує справами президента Зеленського в Італії і є спонсором партії Слуга народу. У розслідуванні зазначається, що Світлана Піщанська з липня 2019 року є директором італійської компанії Сан Томассо, на яку оформлена вілла Зеленського на курорті Форте-дей -Мармі. Крім того, Світлана Піщанська пожертвувала партії Слуга народу 145 тис. грн. Сама Світлана Піщанська розповідала журналістам, що знає Володимира Зеленського з дитинства і росла з ним в одному дворі.

