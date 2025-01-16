УКР
Делегація Рахункової палати на чолі з подругою Зеленського Піщанською поїхала в Лондон за бюджетні 477 тис. грн на день бухгалтера. ФОТО

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська 8 листопада 2024 року поїхала у закордонне відрядження до Великої Британії, щоб відсвяткувати там Міжнародний день бухгалтера. 

Про це повідомила журналістка та член Громадської ради доброчесності Наталія Соколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Замість тисячі слів: це фото з відрядження до Великої Британії делегації Рахункової палати України - сидить за столом голова РП Ольга Піщанська, стоять зліва направо - член РП Кирило Клименко, радник (!) Голови РП Дмитро Сторожук, і т.в.о. (!) голови Секретаріату ОП Василь Невідомий. Вони приїхали в Лондон за наші з вами гроші святкувати день бухгалтера - бюджет, або "бюджець", як сказав Богдан Буткевич, - цієї подорожі - 477 000 грн", - зазначила вона. 

За її словами, Піщанська поїхала у Лондон на запрошення неурядової ГО, яка проводить "курси підвищення кваліфікації бухгалтерів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила більшість членів Рахункової палати (оновлено) 

Подруга Зеленського Ольга Піщанська у відрядженні в Лондоні
Подруга Зеленського Ольга Піщанська у відрядженні в Лондоні

Подруга Зеленського Ольга Піщанська із Рахункової поїхала у відрядження в Лондон

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що сестра Ольги Піщанської - Світлана Піщанська - керує справами президента Зеленського в Італії і є спонсором партії Слуга народу. У розслідуванні зазначається, що Світлана Піщанська з липня 2019 року є директором італійської компанії Сан Томассо, на яку оформлена вілла Зеленського на курорті Форте-дей -Мармі. Крім того, Світлана Піщанська пожертвувала партії Слуга народу 145 тис. грн. Сама Світлана Піщанська розповідала журналістам, що знає Володимира Зеленського з дитинства і росла з ним в одному дворі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати попри застереження послів "Великої сімки"

+64
******* *****..******* стид

Захід, дайте нам 250млрд $ (с) Оманська гнида
показати весь коментар
16.01.2025 16:42 Відповісти
+44
Це скільки дронів можна закупити для ЗСУ ,вони живуть як нічого не бувало нівчому собі не відмовляти ,Черчель під час другої світової війни дозволити собі розкіш ,ні то державник ,а це гопота.
показати весь коментар
16.01.2025 16:46 Відповісти
+39
А все починалось з членом по роялю... Мудрий український наріт...
показати весь коментар
16.01.2025 16:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
басалаєва, ау!
показати весь коментар
16.01.2025 16:40 Відповісти
рафік нє віноват

ЗЄлєнскій нє воруєт....

.
показати весь коментар
16.01.2025 19:36 Відповісти
Так це тільки крапля в морі - просто видно когось не взяли)
Щодня якісь проводять якісь десятки дуже важливих відряджень, семінарів та іншого.
Причому, починаючи від якихось заступників чи чинуш обласних адміністрацій, які за бюджетний кошт усю війну роз'їжджають по всьому світу «відвиснути»...
А кулі тут такого, якщо після кожної поїздки на тиждень-два можна зробити життєрадісне фото з протверезілими обличчями і підписати «було обговорено ...»
показати весь коментар
16.01.2025 18:00 Відповісти
Так у Запоріжжі виконуюча обовязки мера зелена приспособленка не встигла зайняти посаду як відправилась в США у відрядження, а по прийзду підвисла собі зарплату обосновав це тим що вона розумна і знае іностранні язики.Тільки досі нікто не бачить яка користь від ціей особи городу
показати весь коментар
16.01.2025 18:22 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 19:26 Відповісти
Делегація поіхала в Лондон прикинути хер к носу скільки там грошенят з Украіни?
показати весь коментар
16.01.2025 16:41 Відповісти
Не плутайте, це називається: "захист держави на передових рубежах".
показати весь коментар
16.01.2025 17:26 Відповісти
ссученые твари !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.01.2025 17:52 Відповісти
16.01.2025 16:42 Відповісти
..стидом там і не пахне , там лиш безстидство без кордонів , .. вся влада починаючи з голови задрипаної сільської громади до самих київських верхів просякнута грабіжем бюджетних коштів ... це їх зірковий час на крові під час війни..
показати весь коментар
16.01.2025 19:24 Відповісти
А вечером коментатор прогундосе що йому підсунуть як він працює на благо України
показати весь коментар
16.01.2025 16:42 Відповісти
гниди
показати весь коментар
16.01.2025 16:44 Відповісти
Кто гниды? Ребятки делают свой гешефт, только и всего. А вот насчёт 73 процентов я бы ещё подумал - возможно, таки немного и да!
показати весь коментар
16.01.2025 17:59 Відповісти
Кривий ріг, з якого ллються бюджетні гривні.
показати весь коментар
16.01.2025 16:44 Відповісти
Отак шикує зелена кончана влада під час війни. Ці зелені ганд..и клали на нас всіх. Ну нічого
показати весь коментар
16.01.2025 16:45 Відповісти
Це скільки дронів можна закупити для ЗСУ ,вони живуть як нічого не бувало нівчому собі не відмовляти ,Черчель під час другої світової війни дозволити собі розкіш ,ні то державник ,а це гопота.
показати весь коментар
16.01.2025 16:46 Відповісти
Ага, а вони ниють - треба долучати непрацездатних, соціально неактивних до роботи, бо грошей немає ж..
показати весь коментар
16.01.2025 17:06 Відповісти
Рваніна гуляє
показати весь коментар
16.01.2025 16:46 Відповісти
Каждый украинский чиновник в душе считает что он арабский шейх.
показати весь коментар
16.01.2025 16:46 Відповісти
Бухгалтер, милый мой бухгалтер
Вот он какой, такой простой! (с)
показати весь коментар
16.01.2025 16:46 Відповісти
Зелена нечисть накрала стільки бабла у держави ,
що для них поїздка до Лондона , це копійки ,
чесно кажу 😡
показати весь коментар
16.01.2025 16:46 Відповісти
Так вони ж не на накрадені поїхали (то вже свої), а на бюджетні.
показати весь коментар
16.01.2025 17:06 Відповісти
Ваша правда ,
саме так🙁
показати весь коментар
16.01.2025 17:12 Відповісти
А все починалось з членом по роялю... Мудрий український наріт...
показати весь коментар
16.01.2025 16:48 Відповісти
І що ? лохи і не таке степрлять...
"Їбаш їх Вова"(с). ця тупа біомасса що зветься народом має ще довго страждати за свій кончений вибір па пріколу.
показати весь коментар
16.01.2025 16:48 Відповісти
Тупе зелене блRдво на кожному кроці палить тупого неадекватного членограя, а той і в хрін не дує, бо увікнув режим супернатхненного балабола.
показати весь коментар
16.01.2025 16:49 Відповісти
пусть лохи 73% порадуются
показати весь коментар
16.01.2025 16:49 Відповісти
Якщо 73%, то не вони лохи, а ті що роблять все щоб 20 % був останній результат. Люди давно зрозуміли свою помилку, але при такому відношенні, проголосують за кого завгодно, но не за твого Порошенка. Думати треба, а потім рейтинг заробляти
показати весь коментар
16.01.2025 17:08 Відповісти
но только не за Притулу, Усика и Гордона
показати весь коментар
16.01.2025 17:17 Відповісти
А твій буратіно коломойского зеленський, який завдяки тобі приніс Україні та українцям дуже багато горя.
показати весь коментар
16.01.2025 18:04 Відповісти
"кто угодно, только не Порошенко!"

хоть путин ?
путин - нет, ето слишком !
а ЗЄлєнского - можна....

.
показати весь коментар
16.01.2025 19:41 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 16:49 Відповісти
Спитати б їх, як голосували у 19-му.
показати весь коментар
16.01.2025 17:15 Відповісти
Згоден з Вами повністю!!!
показати весь коментар
16.01.2025 19:09 Відповісти
Всіляка нечисть ******** як не жити, то принаймі їздити до того Лондóну...
показати весь коментар
16.01.2025 16:49 Відповісти
Я нє пойняв-пачіму ми нє в НАТО?
показати весь коментар
16.01.2025 16:51 Відповісти
Вони вже давно "в НАТО". Там живуть та навчаються їхні діти, там у них вілли та офіси.
А ми... А що ми? Повечеряли - вже добре. Прокинулия зранку - ще краще!
показати весь коментар
16.01.2025 17:09 Відповісти
просто у@обки
"иліта", млять...
показати весь коментар
16.01.2025 16:51 Відповісти
Паскуди !
показати весь коментар
16.01.2025 16:52 Відповісти
''Пороха'' не випустили, а ''карабєльниє сосни'' та інша бл***та зелена запросто їздить!
показати весь коментар
16.01.2025 16:52 Відповісти
Причому клятий Порох всюди їздив за свої гроші
показати весь коментар
16.01.2025 18:35 Відповісти
танунах
показати весь коментар
17.01.2025 17:39 Відповісти
А Печерський суд став на сторону героя...


показати весь коментар
16.01.2025 16:53 Відповісти
Бойко давно заслужив на мотузку з милом ,
а воно все ще роздає вкрадене бабло наліво і направо ,
а бидло його бере🙁
Бракує слів ......🥶
показати весь коментар
16.01.2025 16:59 Відповісти
за його ще проголосують і буде в другому турі якщо колись будуть вибори, побачите....
показати весь коментар
16.01.2025 18:37 Відповісти
І, якщо ви думаєте, що британці цього не бачать, то помиляєтеся.
показати весь коментар
16.01.2025 16:53 Відповісти
Дружина - Скумбрія, а подружка - сельдь Івасі.
показати весь коментар
16.01.2025 16:55 Відповісти
Якщо "скумбрія" по 8, то "івасі" по 3.
показати весь коментар
16.01.2025 17:25 Відповісти
"Три мін'Єда! ВСІІМ!"
показати весь коментар
16.01.2025 18:11 Відповісти
Ця подія є на сайті РП 14.11.2024. В чому сенсація?
показати весь коментар
16.01.2025 16:55 Відповісти
В тому шо на сайті як всюду у владі брешуть і це подано як службові дела без фото в кабаке нема і ніхто сайт корумпованої РП не відслідковуе. А всі перевірки від РП закінчуються хабарями і влаштуванням родичів перевіряючих на посаду з нехреновими грошима.
показати весь коментар
16.01.2025 18:00 Відповісти
Ну будь які офіційніи заходи закінчуюттся фуршетом. Так прийнято у світі. До речі згадав семінар анестезіологів в Рівне. А на рахунок хабарів і родичів- що,де і по чому?
показати весь коментар
16.01.2025 18:42 Відповісти
Зелена пошесть навіть не здогадується , що в країні війна ,
так як живуть аони в іншому світі !!
Нічого , сволото , прийдеться спуститися на землю і дуже скоро 😡
показати весь коментар
16.01.2025 16:56 Відповісти
Вони заслужили 3 роки в окопі воювали.
показати весь коментар
16.01.2025 16:56 Відповісти
Зєля Ніяка, застрелься - і Україна точно переможе без тебе і твоїх дермаків-мародерів..
показати весь коментар
16.01.2025 16:56 Відповісти
Бидло у владі, гірше ворога. Коли вже ця нечисть сяде. Бо вже терпіти немає можливості, туристи бл...ь
показати весь коментар
16.01.2025 17:00 Відповісти
Ну почему ей не съездить, развеяться в Лондон? Ведь подруга "скумбрия за 8 гр" шастает по миру, демонстрируя исподнее за народные деньги. А эта, что хуже?
показати весь коментар
16.01.2025 17:05 Відповісти
це насправді тільки маленький вершечок айсберга)
показати весь коментар
16.01.2025 17:06 Відповісти
3/14ЗДЕЦЬ...
показати весь коментар
16.01.2025 17:16 Відповісти
3,14. Пишімо правильно!
показати весь коментар
16.01.2025 19:36 Відповісти
Він зовсім втратив почуття реальності: а інтернет забитий просьбою військових на транспорт,дрони.
показати весь коментар
16.01.2025 17:19 Відповісти
оце по-нашому, по бразильські..., а що, нам шкода чи що...
показати весь коментар
16.01.2025 17:23 Відповісти
По новому закону - це наклеп чи ні і чи подасть ця дама до суду?
показати весь коментар
16.01.2025 17:23 Відповісти
ЗГАВНО !
показати весь коментар
16.01.2025 17:26 Відповісти
А ось Пороха знову не випустили!
показати весь коментар
16.01.2025 17:30 Відповісти
Це все треба буде спитати з верховногогавнокомандувача ця **** за всім стоїть і ті що біля його відповідальні за цей ганебний безлад
показати весь коментар
16.01.2025 17:33 Відповісти
Сіроти казанські... Фу, блювота!
показати весь коментар
16.01.2025 17:36 Відповісти
Країна мрій зеленої гниди
показати весь коментар
16.01.2025 17:42 Відповісти
блювотиння зелене...
показати весь коментар
16.01.2025 17:49 Відповісти
если бы туда не поехали эти умные и образованные бессеребренники то туда поехал бы безграмотный и необразованный порошенко!
показати весь коментар
16.01.2025 17:57 Відповісти
👏👍
показати весь коментар
17.01.2025 00:41 Відповісти
ТАК А ДВОРНИК СО ДВОРА ЗЕЛИ ДОЛЖЕН БЫТЬ МИНИСТРОМ !?)
показати весь коментар
16.01.2025 18:04 Відповісти
Він вже міністр!
показати весь коментар
16.01.2025 19:16 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
16.01.2025 18:19 Відповісти
Отак наш Лідор керує всім. Шашлики та кава для своїх. Народу - кров та сльози ! І все це під пошлу хрипотню кожного вечора про його пАтужні здобутки на "фронті" розмов про мир, перемогу, перемовини та матюки.
показати весь коментар
16.01.2025 18:37 Відповісти
Не нийте і мовчки платіть, це ваша основна ціль існування ресурс вільні люди.
показати весь коментар
16.01.2025 19:34 Відповісти
А курси підвищення в Лондоні проводе їх папєрєдніца Гонтарєва
показати весь коментар
16.01.2025 19:38 Відповісти
При Порошенко такого кричущого бардака і розкрадання і близько не було. Клоуни руйнують країну з середини.
показати весь коментар
17.01.2025 12:25 Відповісти
Ганебний сором
показати весь коментар
16.01.2025 20:03 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 20:13 Відповісти
Стефанчуки+зеленський+шмигаль, разом з ГЕТЬМАНЦЕВИМ і десятком керівників структур щодо боротьби з корупцією, глибоко знервовані, чому на цю гульбень за кордоном, під час МОСКОВСЬКОЇ ВІЙНИ, їх не запросили! Неподобство таке, треба КАРАТИ!
Гроші ж з бюджету, який на 70% наповнюють Західні Партнери!
показати весь коментар
16.01.2025 20:22 Відповісти
''Правильно'' робить ''потужна'' Команда Зеленського - тупих хахлів ''мудрий'' народ потрібно жорстко і безшабашно доїти, плювати в очі, насміхатись і допомагати москальським окупантам знищувати українців...
Сумно.... ''мудрий'' народе....
показати весь коментар
16.01.2025 23:31 Відповісти
Ой бл..чмошникі зеленські ...
показати весь коментар
17.01.2025 00:39 Відповісти
ненажерливі зелені падли....
показати весь коментар
17.01.2025 11:04 Відповісти
То все фігня... Є теми набагато важливіші для країни . Скажімо, ватрітсть піджака Порошенка.
показати весь коментар
17.01.2025 14:10 Відповісти
Негайно повинні повернути всі гроші ,до копійки ,
в держбюджет України !
показати весь коментар
17.01.2025 15:11 Відповісти
Це найкращий презерватив за 33 роки, ще ніхто нас так не натякав.
показати весь коментар
17.01.2025 15:56 Відповісти
Прочитала усі коменти,що Ви Вельмишановні Українці пропонуєте. Десь читала,що потрібно запросити мудрих мужів,які можуть дати лад і зробити хоч якийсь порядок в Україні, тільки не зрозуміло,що це за люди і де вони є.?
показати весь коментар
17.01.2025 17:46 Відповісти
 
 