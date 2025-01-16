Війна у 2024 році коштувала для України близько $100 млрд, з них $40 млрд - це вклад нашої країни, - Зеленський

Попри допомогу від США та країн Європи Україна теж багато витрачає на війну, сказав Володимир Зеленський.

Про це глава держави заявив під час брифінгу із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами президента, союзникам не варто забувати про те, який вклад у цю війну робить Україна.

"Війна 2024 року десь коштувала для України щодо забезпечення Сил оборони близько 100 млрд, з яких 40 млрд - це вклад України. 35 млрд - США, Європа - 25 млрд. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей", - пояснив Зеленський.

