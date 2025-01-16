УКР
Війна у 2024 році коштувала для України близько $100 млрд, з них $40 млрд - це вклад нашої країни, - Зеленський

Зеленський назвав витрати на війну у 2024 році

Попри допомогу від США та країн Європи Україна теж багато витрачає на війну, сказав Володимир Зеленський.

Про це глава держави заявив під час брифінгу із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами президента, союзникам не варто забувати про те, який вклад у цю війну робить Україна.

"Війна 2024 року десь коштувала для України щодо забезпечення Сил оборони близько 100 млрд, з яких 40 млрд - це вклад України. 35 млрд - США, Європа - 25 млрд. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей", - пояснив Зеленський.

Британія надасть Україні $6,6 мільярда допомоги у 2025 році, - Зеленський

Зеленський Володимир США Євросоюз війна в Україні
16.01.2025 16:06
16.01.2025 16:08
16.01.2025 16:16
А сколько из этих 40 млрд. расползлось по карманам зеленых барыг? Так кому теперь выгодна бесконечная война? Не хочет свои же тезисы примерить на себя любимого?
16.01.2025 16:06
У грудні головному архітектору Львова Антону Коломєйцеву нарахували 275 тисяч гривень зарплати. Про це повідомила Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит https://varianty.lviv.ua/varianty.lviv.ua Варіантів.

У грудні 2024 року директору департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради Антону Коломєйцеву нарахували 275 925,24 грн заробітної плати.

=========================================================

Покажіть західним партнерам, які зарплати отримують в Україні чиновники Львівської мерії за грудень 24 року у воюючій країні! І яка пенсія в простого Народу...
16.01.2025 16:08
Потрібно показати пенсії і молодих прокурорів.І порівняти пенсії людей.І зарплати керівників державних підприємств.
16.01.2025 16:17
Це державна таємниця, а щоб не розголосили, ми їм ще збільшемо
16.01.2025 16:23
мерія це не державні чиновники, а громадські. У них зарплатня з міського бюджету.
16.01.2025 17:49
фейспалм. ти хоч зрозумів, яку ти нісенітницю протиречиву написав???
16.01.2025 23:04
Якии там хер рахує скільки скільки лярдів куди пристроіли - потрібно штатівського бухгалтера
16.01.2025 16:09
https://varianty.lviv.ua/publikatsiyi/hrudnevi-hroshi-sadovoho-24 Грудневі гроші Садового (24)

==============================
У нас у воюючій країні одні виживають за 3 000 грн в місяць пенсії, а інші за грудень отрмують сотні тисяч зарплат!

Пропаща країна!
16.01.2025 16:10
Байден винуватий, тому така різниця, а ще інвалідів забагато, ось наша частка на них і йде. А ті гроші що нам дають ми ділимо чесно, ще і на армію залишається. А пенсіонери повинні почекати, війна зараз
16.01.2025 16:21
а ще, шашликі будемо жарити, війни небуде.
16.01.2025 16:32
Попробую в заголовку цієї статті поміняти пару-трійку літер і прізвище "найвеличнішого" напишу з маленької літери. Що з цього вийде?
Війна у 2024 році коштувала близько $100 млрд, з них $40 млрд - це вкрав в України зеленський
 Джерело: https://censor.net/ua/n3530646
16.01.2025 16:16
А вкрали 70%
16.01.2025 16:18
Художній свист та цікава арифметика для маленьких.
16.01.2025 16:19
На 70% помощи,а он 40% на войну.НестыкВовочкв.
16.01.2025 16:26
👂👂👂🔬🔬💸💸📉📉📉📉
16.01.2025 16:33
Вже немає "сечі терпіти ці пекельні брошна" і читати чи чути про висери цього Зе-ви..лядка..
16.01.2025 16:33
Убоюдок!!! В скільеи ти вкрало????
16.01.2025 16:40
Скільки втрачено життів ?скільки покалічено людей? скільки зламаних доль ?чи для "найвеличнішого" це не втрати ,він все вимірює в грошах.
16.01.2025 16:41
Йому яке діло. Він зайнятий планами.
16.01.2025 16:51
Так, для гниди хрипатої це не втрати. Це не його країна, це не його народ.
16.01.2025 20:26
Зеледенту Украина не нужна, раз он говорит такую муйню. Такими словами могут перекидываться наши партнеры, а не Верховный Главнокомандующий воюющей страны. Даже Сталин во время Второй Мировй не позволял себе таких высказываний.
16.01.2025 16:53
т.е. убивать людей миллионами сралин себе позволял - а "таких высказываний" не позволял?
17.01.2025 07:16
Не забывай что Сталин убивал своих граждан. Ну и как вишенка на торте: Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и [c.60] помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера Великобритании господина Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными и показательными.
17.01.2025 11:13
Найефективніше країну захищає смілянський з зарплатою 2млн ,
16.01.2025 16:56
До війни бюджет всієї країни був 40 млрд.доларів. Сумніваюся що зі зруйнованою економікою Україна здатна витрачати тільки на війну 40 млрд. Йому потрібно навчитися хоч іноді говорити правду.
16.01.2025 16:58
Цього разу не бреше. З 82 ярдів $ загалом, 40 ярдів $ виділено на оборону. Питання в іншому, скільки вкрали?
16.01.2025 21:20
Бюджет 100 ярдів був задовго до війни, прокинься!
17.01.2025 07:17
2021-му році доходи держбюджету закладені на рівні 1,092 трлн гривень ($37,53 млрд при розрахунковому курсі 29,1 гривень за долар), витрати - 1,328 трлн гривень ($45,64 млрд). Глава Мінфіну Сергій Марченко.
17.01.2025 10:04
Тобто зі 100 ярдів лише 40 українські, а 60 то Захід дав. І все рівно ти, бикуватий матюкальник, кидаєш на західних партнерів лайно. Питання: що було б вже з Україною, якби не західна допомога?
16.01.2025 17:39
100 МЛРД.$ ЭТО 33300 ТАНКОВ !!!
16.01.2025 18:08
Ти ба який ! Вже рахувати почав. А що рахував з 2019 року до "*********** СВО" ? Кількість дорог чи відкатів з кожного км дороги ? А скільки коштувала ця ОДНА ЄДИНА ПОМИЛКА цього Лідора УКРАЇНІ ? Він вже ТЕЖ порахував ? Чи це забудуть через п'ять-шість років ? Та й будуть згадувати якогось Лідора десь на чужих островах під сонечком ? ПОМИЛКИ ТРЕБА ЗМИВАТИ КРОВ'Ю. Своєю за свою помилку.
16.01.2025 18:33
с коррупцией порядок, воруем.
16.01.2025 18:53
 
 