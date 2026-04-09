На фронте зафиксировали новый российский роботизированный комплекс "Челнок", - 11-й АК

НРК "Челнок" впервые появился на поле боя: подробности

На Харьковском направлении впервые зафиксировали российский вездеходный наземный роботизированный комплекс "Челнок". Это первое появление данной техники на поле боя с момента её публичной демонстрации в апреле 2024 года.

Во время презентации платформу позиционировали как инженерную машину для разминирования. В частности, она была оснащена установкой УР-83П.

Габариты комплекса составляют около 3,8 метра в длину, 2,5 метра в ширину и 3,4 метра в высоту. Масса без нагрузки - примерно 1350 кг.

Характеристики, возможности и недостатки

Максимальная скорость движения по суше достигает 50 км/ч, а на воде - до 5 км/ч, что свидетельствует о его амфибийных возможностях.

В то же время значительные размеры могут быть слабым местом комплекса. "Челнок" хорошо заметен на местности и по габаритам близок к легковому автомобилю, что затрудняет его маскировку в лесополосах или на сложном рельефе.

Топ комментарии
+3
Членок.
показать весь комментарий
09.04.2026 13:37 Ответить
+2
На российских микросхемах - самых больших в мире!
показать весь комментарий
09.04.2026 13:56 Ответить
+1
Хм, по фото не скажеш що вона 3,4 метра заввишки
показать весь комментарий
09.04.2026 13:43 Ответить
Членок.
показать весь комментарий
09.04.2026 13:37 Ответить
Чєлдон
показать весь комментарий
09.04.2026 13:38 Ответить
Хм, по фото не скажеш що вона 3,4 метра заввишки
показать весь комментарий
09.04.2026 13:43 Ответить
То, мабуть, з врахуванням установки на неї, комплексу УР-83П.

УР-83П - установка розмінування призначена для пророблення проходів в мінних полях. Установка розмінування УР-83П складається з направляючої стійки, анкерного пристрою, двох касет з 22 секціями детонуючого кабелю ДКРП-4, двох реактивних двигунів ДМ-70, двох гальмівних канатів, вузла передачі детонації, підривника ВР-04, з'єднувального троса, пускового пристосування, ЗІП.

Вага: 1810 кг
Обслуга: 2 людини
Довжина: 1,5 м
Ширина: 1,5 м
Висота: 2,6 м
Я так розумію - на "Челнок" вони ставлять ОДНУ касету, з реактивним двигуном...
показать весь комментарий
09.04.2026 13:51 Ответить
УР-83 мабуть можна використовувати і не за прямим призначенням. Зокрема - руйнувати волокно "хвостів" дронів у смузі, яка утворюється після детонації кабелю.
показать весь комментарий
09.04.2026 14:10 Ответить
Дуже "дороге задоволення" - викинуть більше півтони вибухівки, щоб перебить пару оптоволоконних ліній, на ширині ЛБЗ, в 120 м...... Простіше взять "Вампір", причепить йому пару "кішок" на фалах, і пустить над ЛБЗ...
показать весь комментарий
09.04.2026 14:16 Ответить
Розмінує 120х6 м. На кожен метр розмінування іде 8 кг вибухівки.
показать весь комментарий
09.04.2026 14:41 Ответить
Хороша "корова"... Здалеку видно буде... І ФПВ наводить, буде нескладно...
показать весь комментарий
09.04.2026 13:46 Ответить
На российских микросхемах - самых больших в мире!
показать весь комментарий
09.04.2026 13:56 Ответить
..............................
показать весь комментарий
09.04.2026 14:02 Ответить
🤣🤣
показать весь комментарий
09.04.2026 14:24 Ответить
 
 