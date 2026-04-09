На фронте зафиксировали новый российский роботизированный комплекс "Челнок", - 11-й АК

На Харьковском направлении впервые зафиксировали российский вездеходный наземный роботизированный комплекс "Челнок". Это первое появление данной техники на поле боя с момента её публичной демонстрации в апреле 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил 11-й Армейский корпус.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время презентации платформу позиционировали как инженерную машину для разминирования. В частности, она была оснащена установкой УР-83П.

Габариты комплекса составляют около 3,8 метра в длину, 2,5 метра в ширину и 3,4 метра в высоту. Масса без нагрузки - примерно 1350 кг.

Характеристики, возможности и недостатки

Максимальная скорость движения по суше достигает 50 км/ч, а на воде - до 5 км/ч, что свидетельствует о его амфибийных возможностях.

В то же время значительные размеры могут быть слабым местом комплекса. "Челнок" хорошо заметен на местности и по габаритам близок к легковому автомобилю, что затрудняет его маскировку в лесополосах или на сложном рельефе.

