На фронте зафиксировали новый российский роботизированный комплекс "Челнок", - 11-й АК
На Харьковском направлении впервые зафиксировали российский вездеходный наземный роботизированный комплекс "Челнок". Это первое появление данной техники на поле боя с момента её публичной демонстрации в апреле 2024 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил 11-й Армейский корпус.
Во время презентации платформу позиционировали как инженерную машину для разминирования. В частности, она была оснащена установкой УР-83П.
Габариты комплекса составляют около 3,8 метра в длину, 2,5 метра в ширину и 3,4 метра в высоту. Масса без нагрузки - примерно 1350 кг.
Характеристики, возможности и недостатки
Максимальная скорость движения по суше достигает 50 км/ч, а на воде - до 5 км/ч, что свидетельствует о его амфибийных возможностях.
В то же время значительные размеры могут быть слабым местом комплекса. "Челнок" хорошо заметен на местности и по габаритам близок к легковому автомобилю, что затрудняет его маскировку в лесополосах или на сложном рельефе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
УР-83П - установка розмінування призначена для пророблення проходів в мінних полях. Установка розмінування УР-83П складається з направляючої стійки, анкерного пристрою, двох касет з 22 секціями детонуючого кабелю ДКРП-4, двох реактивних двигунів ДМ-70, двох гальмівних канатів, вузла передачі детонації, підривника ВР-04, з'єднувального троса, пускового пристосування, ЗІП.
Вага: 1810 кг
Обслуга: 2 людини
Довжина: 1,5 м
Ширина: 1,5 м
Висота: 2,6 м
Я так розумію - на "Челнок" вони ставлять ОДНУ касету, з реактивним двигуном...