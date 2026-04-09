На фронті зафіксували новий російський роботизований комплекс "Челнок", - 11 АК
На Харківському напрямку вперше зафіксували російський всюдихідний наземний роботизований комплекс "Челнок". Це перша поява цієї техніки на полі бою з моменту її публічної демонстрації у квітні 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 11 Армійський корпус.
Під час презентації платформу позиціонували як інженерну машину для розмінування. Зокрема, вона була оснащена установкою УР-83П.
Габарити комплексу становлять близько 3,8 метра у довжину, 2,5 метра у ширину та 3,4 метра у висоту. Маса без навантаження - приблизно 1350 кг.
Характеристики, можливості та недоліки
Максимальна швидкість руху по суші сягає до 50 км/год, а на воді — до 5 км/год, що свідчить про його амфібійні можливості.
Водночас значні розміри можуть бути слабким місцем комплексу. "Челнок" добре помітний на місцевості та за габаритами близький до легкового автомобіля, що ускладнює його маскування у лісосмугах або складному рельєфі.
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