На фронті зафіксували новий російський роботизований комплекс "Челнок", - 11 АК

На Харківському напрямку вперше зафіксували російський всюдихідний наземний роботизований комплекс "Челнок". Це перша поява цієї техніки на полі бою з моменту її публічної демонстрації у квітні 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 11 Армійський корпус.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час презентації платформу позиціонували як інженерну машину для розмінування. Зокрема, вона була оснащена установкою УР-83П.

Габарити комплексу становлять близько 3,8 метра у довжину, 2,5 метра у ширину та 3,4 метра у висоту. Маса без навантаження - приблизно 1350 кг.

Характеристики, можливості та недоліки

Максимальна швидкість руху по суші сягає до 50 км/год, а на воді — до 5 км/год, що свідчить про його амфібійні можливості.

Водночас значні розміри можуть бути слабким місцем комплексу. "Челнок" добре помітний на місцевості та за габаритами близький до легкового автомобіля, що ускладнює його маскування у лісосмугах або складному рельєфі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині, - УОС