Украина договорилась о годовом резерве нефти со странами Ближнего Востока, – Зеленский
Украина договорилась с рядом стран Ближнего Востока о поставках определенного объема нефти и нефтепродуктов, который в случае необходимости позволит обеспечить страну ресурсами на год.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
О каких договоренностях идет речь
По словам главы государства, речь идет о резервных договоренностях на случай глобального дефицита энергоносителей.
"Мы договорились с некоторыми странами Ближнего Востока, что сможем на всякий случай иметь объем на год, если повсюду будет дефицит", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что стабильность на Ближнем Востоке напрямую влияет на мировые цены на энергоносители.
Цена будет рыночной
Президент уточнил, что стороны не фиксировали конкретную цену на нефть и нефтепродукты.
По его словам, она будет определяться по рыночной формуле.
"Никто, безусловно, не будет нам завышать цену… все равно это формула. Вы знаете, что нельзя на год договориться о цене на энергоносители", – пояснил он.
Зеленский добавил, что ожидает снижения цен на энергоресурсы при условии стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Глава государства подчеркнул, что на данный момент альтернативы таким объемам поставок в мире фактически нет.
