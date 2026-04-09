Украина договорилась о годовом резерве нефти со странами Ближнего Востока, – Зеленский

Украина договорилась с рядом стран Ближнего Востока о поставках определенного объема нефти и нефтепродуктов, который в случае необходимости позволит обеспечить страну ресурсами на год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

О каких договоренностях идет речь

По словам главы государства, речь идет о резервных договоренностях на случай глобального дефицита энергоносителей.

"Мы договорились с некоторыми странами Ближнего Востока, что сможем на всякий случай иметь объем на год, если повсюду будет дефицит", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что стабильность на Ближнем Востоке напрямую влияет на мировые цены на энергоносители.

Цена будет рыночной

Президент уточнил, что стороны не фиксировали конкретную цену на нефть и нефтепродукты.

По его словам, она будет определяться по рыночной формуле.

"Никто, безусловно, не будет нам завышать цену… все равно это формула. Вы знаете, что нельзя на год договориться о цене на энергоносители", – пояснил он.

Зеленский добавил, что ожидает снижения цен на энергоресурсы при условии стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Глава государства подчеркнул, что на данный момент альтернативы таким объемам поставок в мире фактически нет.

