"Укрнафта" уже снижает цены на топливо, ожидаем такого же шага от участников рынка, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" по поводу текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов.

Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Каковы прогнозы?

"Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно повлиять на цены на топливо в Украине", - подчеркнула она.

По ее словам, государственная сеть АЗС "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен.

При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение", - добавила премьер.

Цены на топливо пойдут вниз?

"Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры.

Ситуация с наличием топлива - стабильная. В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика сохранится и в апреле", - резюмирует она.

