"Укрнафта" уже снижает цены на топливо, ожидаем такого же шага от участников рынка, - Свириденко

Цены на бензин

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" по поводу текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов.

Каковы прогнозы? 

"Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно повлиять на цены на топливо в Украине", - подчеркнула она.

По ее словам, государственная сеть АЗС "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен.

При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение", - добавила премьер.

Цены на топливо пойдут вниз?

"Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры.

Ситуация с наличием топлива - стабильная. В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика сохранится и в апреле", - резюмирует она.

Нафтогаз (3047) нефть (2175) Укрнафта (202) Свириденко Юлия (428)
Топ комментарии
+12
В Україні свої закони економіки - ціни завжди ростуть і ніколи не падають
показать весь комментарий
08.04.2026 12:14 Ответить
+2
У мене на телефоні стоїть додаток "Укрнафта", ніхто нічого поки не знизив. Які були ціни вчора такі і сьогодні стоять.
показать весь комментарий
08.04.2026 12:27 Ответить
+2
Якщо дійсно ціни знизить на заправках, то цікаво як знизить ціни маршруточники, торгові мережі та інші. Хтось буде це моніторити в Уряді?
показать весь комментарий
08.04.2026 12:36 Ответить
******* цивілізація створена баригами і для бариг. І невпинне зростання цін на все - це базове явище, головний закон цієї цивілізації.
08.04.2026 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 12:29 Ответить
ну, це якшо в тебе освіта 3 класи, то таке уявлення про світ зазвичай
08.04.2026 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 13:02 Ответить
🤣
показать весь комментарий
08.04.2026 13:17 Ответить
я памятаю ціну по 21uah при ціні нафти $120. Але є один ньюанс: долар був по 8
08.04.2026 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 13:01 Ответить
А я пам'ятаю ціну бензину 24 коп... А долар 65 коп. Щоправда, за долари розстрілювали...
08.04.2026 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 13:26 Ответить
Стюардеса відкрила рот?
показать весь комментарий
08.04.2026 12:22 Ответить
апасна ! ))
показать весь комментарий
08.04.2026 13:30 Ответить
А "укрнафта" шо - свій бензин бадяжить? - по якій ціні закупили - накинули ше якийсь долар - шоб себе не зобідити - тай продали
08.04.2026 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 12:25 Ответить
Хай ця звєзда відповість, чого державна "Укрнафта" ще вчора продавала ОПТОМ А95 по 67,30 грн/л, а ДП по 92,50 грн/л ???
По ДП або опт дорогий, або роздріб низький ???
показать весь комментарий
08.04.2026 12:36 Ответить
не ний: у Польщі де вони його беруть він взагалі по 8 злотих за літру (помнож на 12).
08.04.2026 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 13:03 Ответить
Вже возили донецьке вугілля з ЮАР через Роттердам)))
08.04.2026 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 13:21 Ответить
Від мертвого осла вуха, отримаєш у Пушкіна.....
08.04.2026 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 12:46 Ответить
Система ніпель.
показать весь комментарий
08.04.2026 12:48 Ответить
 
 