"Укрнафта" уже снижает цены на топливо, ожидаем такого же шага от участников рынка, - Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" по поводу текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов.
Об этом она сообщила в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Каковы прогнозы?
"Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно повлиять на цены на топливо в Украине", - подчеркнула она.
По ее словам, государственная сеть АЗС "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен.
При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение", - добавила премьер.
Цены на топливо пойдут вниз?
"Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры.
Ситуация с наличием топлива - стабильная. В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика сохранится и в апреле", - резюмирует она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По ДП або опт дорогий, або роздріб низький ???