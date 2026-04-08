"Укрнафта" вже знижує ціни на пальне, очікуємо такого ж кроку від учасників ринку, - Свириденко
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз України" щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів.
Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Які прогнози?
"Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні", - наголосила вона.
За її словами, державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін.
При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження", - додала прем’єрка.
Ціни на паливо підуть униз?
"Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури.
Ситуація з наявністю палива - стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні", - резюмує вона.
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