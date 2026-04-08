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Новини Ціни на бензин Дефіцит пального
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"Укрнафта" вже знижує ціни на пальне, очікуємо такого ж кроку від учасників ринку, - Свириденко

Ціни на бензин

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз України" щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Які прогнози? 

"Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні", - наголосила вона.

За її словами, державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін.

При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження", - додала прем’єрка.

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Ціни на паливо підуть униз?

"Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури.

Ситуація з наявністю палива - стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні", - резюмує вона.

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Автор: 

Нафтогаз (4473) нафта (6678) Укрнафта (950) Свириденко Юлія (985)
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Топ коментарі
+16
В Україні свої закони економіки - ціни завжди ростуть і ніколи не падають
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08.04.2026 12:14 Відповісти
+4
У мене на телефоні стоїть додаток "Укрнафта", ніхто нічого поки не знизив. Які були ціни вчора такі і сьогодні стоять.
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08.04.2026 12:27 Відповісти
+4
Якщо дійсно ціни знизить на заправках, то цікаво як знизить ціни маршруточники, торгові мережі та інші. Хтось буде це моніторити в Уряді?
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08.04.2026 12:36 Відповісти

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