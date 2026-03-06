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Новини Ціни на бензин
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Уряд доручив посилити контроль за ціновою політикою операторів ринку пального

Ситуація на ринку пального: що робитимуть в Кабміні?

Уряд реалізує комплекс заходів для стабілізації ситуації на ринку пального, що виникла внаслідок бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Глава уряду заявила, що провела координацію з ключовими міністерствами та керівництвом НАК "Нафтогаз України" щодо ситуації на ринку пального.

"Поточна ситуація на паливному ринку має передусім зовнішні причини. Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи", - зазначила Свириденко.

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Що робитиме уряд?

За словами прем'єрки, державна компанія "Укрнафта" до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.

"Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику.
Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку", - додала Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості, - Свириденко

Також глава уряду доручила міністру енергетики разом із Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер.

"Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту.

Також працюємо з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок", - підсумувала вона.

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Що передувало?

Як повідомлялося, в Україні бензин та дизельне пальне у найбільших мережах АЗС з минулої суботи подорожчали в середньому на 5-6 гривень за літр. Водночас через ажіотажний попит низка мереж АЗС призупинила роботу сервісів передплати пального або суттєво обмежила обсяги його купівлі в мобільних застосунках.

Головною причиною стрімкого зростання цін передусім є ажіотажний попит на пальне на тлі новин про війну в Ірані, зазначав директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він зауважив, що за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях – ще більше. Водночас запаси пального у країні достатні, запевнив експерт.

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Автор: 

Укрнафта (948) ціни (4767) Свириденко Юлія (936) пальне (216)
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Топ коментарі
+6
Підвищити, посилити, покращити, вдосконалити - колись це вже було у комуняк! Але на певному етапі ставало все гірше!
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06.03.2026 14:31 Відповісти
+5
Напрошується висновок шо тепер палива не буде взагалі.
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06.03.2026 14:30 Відповісти
+3
зелена дегенератка свириденка, це уряд?
чи, хтось в україні має іншу думку про цю улюбленицю стюардесу смокталку дєрьмачини та рудого доні, що продала україну за ніщо?
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06.03.2026 14:43 Відповісти
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Дурочку включають: попит зріс, бо ціни задирають моментально!... Запаси в них значні!...
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06.03.2026 14:30 Відповісти
Напрошується висновок шо тепер палива не буде взагалі.
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06.03.2026 14:30 Відповісти
Може хто пам'ятає, Тімошенчиха колись вручну паливом порулила. Сказала- по 3.5грн, і не більше. Так бензин взагалі пропав...
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06.03.2026 14:33 Відповісти
ТОді теж на стеллах заправок не вистачило циферки
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06.03.2026 14:41 Відповісти
Підвищити, посилити, покращити, вдосконалити - колись це вже було у комуняк! Але на певному етапі ставало все гірше!
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06.03.2026 14:31 Відповісти
Заправляйте, хлопці, коней. Скоро бензину на заправках не буде.
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06.03.2026 14:36 Відповісти
Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи", і вищими .як в де-яких сусідів Україеи.Молдова може заробити.заправляючи українців
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06.03.2026 14:41 Відповісти
зелена дегенератка свириденка, це уряд?
чи, хтось в україні має іншу думку про цю улюбленицю стюардесу смокталку дєрьмачини та рудого доні, що продала україну за ніщо?
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06.03.2026 14:43 Відповісти
Контроллеры придут сдирать хабари с операторов,значит цену опять повысят.
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06.03.2026 14:52 Відповісти
Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок...

1.Вона в курсі, що у нас немає державного регулювання цін на пальне ?
2.Хай покаже нормативний акт, яким визначені обгруновані чи необгрунтовані націнки?
3.Вона в курсі, що у випадку реалізації "Укрнафтою" пального з мінімальною націнкою, вони попадуть під роздачу ДПС за низьке податкове навантаження?
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06.03.2026 14:58 Відповісти
05.03.2026 зранку нафта - 82,3 $, на зараз - 88,8 $
Тобто + 7,9% !
З понеділка чекайте нових цін...
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06.03.2026 15:09 Відповісти
Саветскій саюз повернувся!Скоро дизель,бензін по талонам.Головне,щоб стадо не нило.Невже дебіли не розуміють,що з завершенням "СВО" трампа проти ірану ціни на нафту повернуться,як і були до цього.
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06.03.2026 16:42 Відповісти
 
 