Уряд доручив посилити контроль за ціновою політикою операторів ринку пального

Уряд реалізує комплекс заходів для стабілізації ситуації на ринку пального, що виникла внаслідок бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Глава уряду заявила, що провела координацію з ключовими міністерствами та керівництвом НАК "Нафтогаз України" щодо ситуації на ринку пального.

"Поточна ситуація на паливному ринку має передусім зовнішні причини. Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи", - зазначила Свириденко.

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Що робитиме уряд?

За словами прем'єрки, державна компанія "Укрнафта" до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.

"Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику.

Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку", - додала Свириденко.

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Також глава уряду доручила міністру енергетики разом із Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер.

"Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту.



Також працюємо з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок", - підсумувала вона.

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Що передувало?

Як повідомлялося, в Україні бензин та дизельне пальне у найбільших мережах АЗС з минулої суботи подорожчали в середньому на 5-6 гривень за літр. Водночас через ажіотажний попит низка мереж АЗС призупинила роботу сервісів передплати пального або суттєво обмежила обсяги його купівлі в мобільних застосунках.

Головною причиною стрімкого зростання цін передусім є ажіотажний попит на пальне на тлі новин про війну в Ірані, зазначав директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він зауважив, що за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях – ще більше. Водночас запаси пального у країні достатні, запевнив експерт.

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