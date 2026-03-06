РУС
Правительство поручило усилить контроль за ценовой политикой операторов рынка топлива

Ситуация на рынке топлива: что будут делать в Кабмине?

Правительство реализует комплекс мер для стабилизации ситуации на рынке топлива, возникшей в результате боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Глава правительства заявила, что провела координацию с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины" по ситуации на рынке топлива.

"Текущая ситуация на топливном рынке имеет, прежде всего, внешние причины. В то же время, цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы", - отметила Свириденко.

Что будет делать правительство?

По словам премьер-министра, государственная компания "Укрнафта" до стабилизации ситуации будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.

"Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику. Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка", - добавила Свириденко.

Также глава правительства поручила министру энергетики совместно с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер.

"Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время, важно гарантировать наличие топлива и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта. Также работаем с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на украинский рынок", - подытожила она.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в Украине бензин и дизельное топливо в крупнейших сетях АЗС с прошлой субботы подорожали в среднем на 5-6 гривен за литр. В то же время, из-за ажиотажного спроса ряд сетей АЗС приостановил работу сервисов подписки на топливо или существенно ограничил объемы его покупки в мобильных приложениях.

Главной причиной стремительного роста цен прежде всего является ажиотажный спрос на топливо на фоне новостей о войне в Иране, отмечал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он отметил, что за последние несколько дней реализация топлива через розничные сети увеличилась примерно на 50%, а на отдельных станциях – еще больше. В то же время запасы топлива в стране достаточные, заверил эксперт.

Укрнафта (21) цены (74) Свириденко Юлия (314) горючее (36)
Топ комментарии
+6
Підвищити, посилити, покращити, вдосконалити - колись це вже було у комуняк! Але на певному етапі ставало все гірше!
06.03.2026 14:31 Ответить
+5
Напрошується висновок шо тепер палива не буде взагалі.
06.03.2026 14:30 Ответить
+3
зелена дегенератка свириденка, це уряд?
чи, хтось в україні має іншу думку про цю улюбленицю стюардесу смокталку дєрьмачини та рудого доні, що продала україну за ніщо?
06.03.2026 14:43 Ответить
Дурочку включають: попит зріс, бо ціни задирають моментально!... Запаси в них значні!...
06.03.2026 14:30 Ответить
Напрошується висновок шо тепер палива не буде взагалі.
06.03.2026 14:30 Ответить
Може хто пам'ятає, Тімошенчиха колись вручну паливом порулила. Сказала- по 3.5грн, і не більше. Так бензин взагалі пропав...
06.03.2026 14:33 Ответить
ТОді теж на стеллах заправок не вистачило циферки
06.03.2026 14:41 Ответить
Підвищити, посилити, покращити, вдосконалити - колись це вже було у комуняк! Але на певному етапі ставало все гірше!
06.03.2026 14:31 Ответить
Заправляйте, хлопці, коней. Скоро бензину на заправках не буде.
06.03.2026 14:36 Ответить
Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи", і вищими .як в де-яких сусідів Україеи.Молдова може заробити.заправляючи українців
06.03.2026 14:41 Ответить
зелена дегенератка свириденка, це уряд?
чи, хтось в україні має іншу думку про цю улюбленицю стюардесу смокталку дєрьмачини та рудого доні, що продала україну за ніщо?
06.03.2026 14:43 Ответить
Контроллеры придут сдирать хабари с операторов,значит цену опять повысят.
06.03.2026 14:52 Ответить
Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок...

1.Вона в курсі, що у нас немає державного регулювання цін на пальне ?
2.Хай покаже нормативний акт, яким визначені обгруновані чи необгрунтовані націнки?
3.Вона в курсі, що у випадку реалізації "Укрнафтою" пального з мінімальною націнкою, вони попадуть під роздачу ДПС за низьке податкове навантаження?
06.03.2026 14:58 Ответить
05.03.2026 зранку нафта - 82,3 $, на зараз - 88,8 $
Тобто + 7,9% !
З понеділка чекайте нових цін...
06.03.2026 15:09 Ответить
 
 