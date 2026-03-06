Правительство поручило усилить контроль за ценовой политикой операторов рынка топлива

Правительство реализует комплекс мер для стабилизации ситуации на рынке топлива, возникшей в результате боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Глава правительства заявила, что провела координацию с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины" по ситуации на рынке топлива.

"Текущая ситуация на топливном рынке имеет, прежде всего, внешние причины. В то же время, цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы", - отметила Свириденко.

Что будет делать правительство?

По словам премьер-министра, государственная компания "Укрнафта" до стабилизации ситуации будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.

"Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику. Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка", - добавила Свириденко.

Также глава правительства поручила министру энергетики совместно с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер.

"Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время, важно гарантировать наличие топлива и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта. Также работаем с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на украинский рынок", - подытожила она.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в Украине бензин и дизельное топливо в крупнейших сетях АЗС с прошлой субботы подорожали в среднем на 5-6 гривен за литр. В то же время, из-за ажиотажного спроса ряд сетей АЗС приостановил работу сервисов подписки на топливо или существенно ограничил объемы его покупки в мобильных приложениях.

Главной причиной стремительного роста цен прежде всего является ажиотажный спрос на топливо на фоне новостей о войне в Иране, отмечал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он отметил, что за последние несколько дней реализация топлива через розничные сети увеличилась примерно на 50%, а на отдельных станциях – еще больше. В то же время запасы топлива в стране достаточные, заверил эксперт.

