Правительство поручило усилить контроль за ценовой политикой операторов рынка топлива
Правительство реализует комплекс мер для стабилизации ситуации на рынке топлива, возникшей в результате боевых действий на Ближнем Востоке.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Глава правительства заявила, что провела координацию с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины" по ситуации на рынке топлива.
"Текущая ситуация на топливном рынке имеет, прежде всего, внешние причины. В то же время, цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы", - отметила Свириденко.
Что будет делать правительство?
По словам премьер-министра, государственная компания "Укрнафта" до стабилизации ситуации будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.
"Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику. Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка", - добавила Свириденко.
Также глава правительства поручила министру энергетики совместно с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер.
"Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время, важно гарантировать наличие топлива и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта. Также работаем с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на украинский рынок", - подытожила она.
Что предшествовало?
Как сообщалось, в Украине бензин и дизельное топливо в крупнейших сетях АЗС с прошлой субботы подорожали в среднем на 5-6 гривен за литр. В то же время, из-за ажиотажного спроса ряд сетей АЗС приостановил работу сервисов подписки на топливо или существенно ограничил объемы его покупки в мобильных приложениях.
Главной причиной стремительного роста цен прежде всего является ажиотажный спрос на топливо на фоне новостей о войне в Иране, отмечал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он отметил, что за последние несколько дней реализация топлива через розничные сети увеличилась примерно на 50%, а на отдельных станциях – еще больше. В то же время запасы топлива в стране достаточные, заверил эксперт.
чи, хтось в україні має іншу думку про цю улюбленицю стюардесу смокталку дєрьмачини та рудого доні, що продала україну за ніщо?
1.Вона в курсі, що у нас немає державного регулювання цін на пальне ?
2.Хай покаже нормативний акт, яким визначені обгруновані чи необгрунтовані націнки?
3.Вона в курсі, що у випадку реалізації "Укрнафтою" пального з мінімальною націнкою, вони попадуть під роздачу ДПС за низьке податкове навантаження?
Тобто + 7,9% !
З понеділка чекайте нових цін...