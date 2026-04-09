Україна домовилася про річний резерв нафти з країнами Близького Сходу, – Зеленський

Україна домовилася з низкою країн Близького Сходу про постачання певного обсягу нафти та нафтопродуктів, який у разі потреби дозволить забезпечити країну ресурсами на рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

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Про які домовленості йдеться

За словами глави держави, мова йде про резервні домовленості на випадок глобального дефіциту енергоносіїв.

"Ми домовилися з деякими країнами з Близького Сходу, що зможемо на всяк випадок мати об'єм на рік, якщо буде всюди дефіцит", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що стабільність на Близькому Сході безпосередньо впливає на світові ціни на енергоносії.

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Ціна буде ринковою

Президент уточнив, що сторони не фіксували конкретну ціну на нафту та нафтопродукти.

За його словами, вона визначатиметься за ринковою формулою.

"Ніхто, безумовно, не буде нам нарощувати ціну… все одно це формула. Ви знаєте, що не можна на рік домовитися про ціну на енергетику", – пояснив він.

Зеленський додав, що очікує зниження цін на енергоресурси за умови стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Глава держави наголосив, що наразі альтернативи таким обсягам постачання у світі фактично немає.

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