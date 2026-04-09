Враг продвинулся в районе Песчаного и Родинского, - DeepState

Российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, известно о продвижении российских оккупантов в районе Песчаного в Харьковской области.

Также враг продвигается в районе Родинского в Донецкой области.

