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Ворог просунувся біля Піщаного та Родинського, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська просунулися у Харківській та Донецькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, відомо про просування російських окупантів біля Піщаного на Харківщині.
Також ворог має просування біля Родинського на Донеччині.
Топ коментарі
+2 Nika Vesela
показати весь коментар09.04.2026 17:47 Відповісти Посилання
+2 nick #614616
показати весь коментар09.04.2026 18:35 Відповісти Посилання
+2 Victor Victor #437828
показати весь коментар10.04.2026 08:07 Відповісти Посилання
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