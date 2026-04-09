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Ворог просунувся біля Піщаного та Родинського, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська просунулися у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, відомо про просування російських окупантів біля Піщаного на Харківщині.

РФ просунулася біля Піщаного та Родинського

Також ворог має просування біля Родинського на Донеччині.

РФ просунулася біля Піщаного та Родинського

Читайте: Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині, - DeepState

Автор: 

Донецька область (11507) Харківська область (2990) Покровський район (1814) Куп’янський район (769) Родинське (91) Піщане (9) DeepState (558)
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Топ коментарі
+2
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09.04.2026 17:47 Відповісти
+2
А в хлопців що свого розуму немає чи вони чекають поки кацапи їх оточать і візьмуть в полон ?
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09.04.2026 18:35 Відповісти
+2
Не хлопці, а військові під керівництвом сам знаєш кого.
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10.04.2026 08:07 Відповісти

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