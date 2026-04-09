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Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині, - DeepState
Російські війська просунулися біля Петропавлівки на Харківщині та Ступочок на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Петропавлівки (Куп'янський район, Харківська область) та Ступочок (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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