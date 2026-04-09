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Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині, - DeepState

DeepState зафіксував просування російських військ поблизу Петропавлівки, Ступочок

Російські війська просунулися біля Петропавлівки на Харківщині та Ступочок на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Петропавлівки (Куп'янський район, Харківська область) та Ступочок (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Донецька область (11503) Харківська область (2990) Краматорський район (1348) Куп’янський район (769) Ступочки (10) Петропавлівка (10) DeepState (558)
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