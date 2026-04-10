Новости Удары РФ по объектам водоснабжения
В Украине запустят 26 проектов по водоснабжению, - Свириденко

Свириденко объявила о масштабных проектах в водной сфере

В Украине планируется реализовать 26 проектов, направленных на усиление защиты систем водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Речь идет о комплексе технических решений, которые должны обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры даже в сложных условиях.

В частности, предусмотрено кольцевание сетей, резервирование ключевых узлов, а также установка и подключение резервного оборудования.

Масштаб и финансирование проектов

По словам главы правительства, общая стоимость реализации этих инициатив составляет 12,7 млрд гривен.

Ожидается, что проекты позволят повысить надежность систем водоснабжения и снизить риски перебоев в различных регионах страны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что весной и летом РФ будет атаковать логистику и водоснабжение в Украине. 

По его словам, речь идет и о серьезных инфраструктурных объектах – мостах, дамбах, гидроэлектростанциях, а также о насосных станциях, снабжении питьевой водой и т. д. К этому нужно готовиться так же, как мы сейчас готовимся к защите энергетики, – добавил Зеленский. 

запустять проекти )))

які мають ))

які будуть ))

очікується що ))

головне ось що - "загальна вартість реалізації цих ініціатив становить 12,7 млрд гривень. "

це ж скільки двушечок на маскву zельоні гниди зможуть відправити
10.04.2026 00:12 Ответить
Та, отож.
Запускають проекти, а мали запускати воду.
10.04.2026 00:30 Ответить
Енергетику захистив міндічь та умєров, водопостачання захистить свірідєнковая та фьодарав. В результаті буде - водовози незламності у кожному місті
10.04.2026 00:20 Ответить
Та хоч мільйон! Результат буде такий як у Космодрома, Діснейленда, мільярда дерев, і дак далі по Байкам Зельоним.
10.04.2026 00:57 Ответить
Євода!!
10.04.2026 07:01 Ответить
 
 