В Украине запустят 26 проектов по водоснабжению, - Свириденко
В Украине планируется реализовать 26 проектов, направленных на усиление защиты систем водоснабжения и водоотведения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Речь идет о комплексе технических решений, которые должны обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры даже в сложных условиях.
В частности, предусмотрено кольцевание сетей, резервирование ключевых узлов, а также установка и подключение резервного оборудования.
Масштаб и финансирование проектов
По словам главы правительства, общая стоимость реализации этих инициатив составляет 12,7 млрд гривен.
Ожидается, что проекты позволят повысить надежность систем водоснабжения и снизить риски перебоев в различных регионах страны.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что весной и летом РФ будет атаковать логистику и водоснабжение в Украине.
По его словам, речь идет и о серьезных инфраструктурных объектах – мостах, дамбах, гидроэлектростанциях, а также о насосных станциях, снабжении питьевой водой и т. д. К этому нужно готовиться так же, как мы сейчас готовимся к защите энергетики, – добавил Зеленский.
які мають ))
які будуть ))
очікується що ))
головне ось що - "загальна вартість реалізації цих ініціатив становить 12,7 млрд гривень. "
це ж скільки двушечок на маскву zельоні гниди зможуть відправити
Запускають проекти, а мали запускати воду.