В Украине запустят 26 проектов по водоснабжению, - Свириденко

В Украине планируется реализовать 26 проектов, направленных на усиление защиты систем водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Речь идет о комплексе технических решений, которые должны обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры даже в сложных условиях.

В частности, предусмотрено кольцевание сетей, резервирование ключевых узлов, а также установка и подключение резервного оборудования.

Масштаб и финансирование проектов

По словам главы правительства, общая стоимость реализации этих инициатив составляет 12,7 млрд гривен.

Ожидается, что проекты позволят повысить надежность систем водоснабжения и снизить риски перебоев в различных регионах страны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что весной и летом РФ будет атаковать логистику и водоснабжение в Украине.

По его словам, речь идет и о серьезных инфраструктурных объектах – мостах, дамбах, гидроэлектростанциях, а также о насосных станциях, снабжении питьевой водой и т. д. К этому нужно готовиться так же, как мы сейчас готовимся к защите энергетики, – добавил Зеленский.

