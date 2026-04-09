В Україні запустять 26 проєктів для водопостачання, - Свириденко

В Україні планують реалізувати 26 проєктів, спрямованих на посилення захисту систем водопостачання та водовідведення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

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Йдеться про комплекс технічних рішень, які мають забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури навіть у складних умовах.

Зокрема, передбачено кільцювання мереж, резервування ключових вузлів, а також встановлення і підключення резервного обладнання.

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Масштаб і фінансування проєктів

За словами очільниці уряду, загальна вартість реалізації цих ініціатив становить 12,7 млрд гривень.

Очікується, що проєкти дозволять підвищити надійність систем водопостачання та зменшити ризики перебоїв у різних регіонах країни.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що навесні та влітку РФ атакуватиме логістику та водопостачання в Україні.

За його словами, йдеться і про серйозні інфраструктурні речі – мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо. До цього треба готуватися так само, як ми зараз готуємося до захисту енергетики, - додав Зеленський.

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