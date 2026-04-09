В Україні запустять 26 проєктів для водопостачання, - Свириденко
В Україні планують реалізувати 26 проєктів, спрямованих на посилення захисту систем водопостачання та водовідведення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Йдеться про комплекс технічних рішень, які мають забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури навіть у складних умовах.
Зокрема, передбачено кільцювання мереж, резервування ключових вузлів, а також встановлення і підключення резервного обладнання.
Масштаб і фінансування проєктів
За словами очільниці уряду, загальна вартість реалізації цих ініціатив становить 12,7 млрд гривень.
Очікується, що проєкти дозволять підвищити надійність систем водопостачання та зменшити ризики перебоїв у різних регіонах країни.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що навесні та влітку РФ атакуватиме логістику та водопостачання в Україні.
За його словами, йдеться і про серйозні інфраструктурні речі – мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо. До цього треба готуватися так само, як ми зараз готуємося до захисту енергетики, - додав Зеленський.
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