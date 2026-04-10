Сообщено о подозрении генералу и адмиралам РФ, которые командовали ударом по Сумам в Вербное воскресенье 2025 года
Служба безопасности в сотрудничестве с ГУР МО Украины идентифицировала и собрала доказательную базу в отношении высшего командования российских войск, организовавшего ракетный удар по Сумам 13 апреля 2025 года в Вербное воскресенье.
Как установило расследование, рашисты атаковали центр прифронтового города двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
В результате вражеского удара погибли 35 человек, среди них – двое детей. 125 человек, из которых 22 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.
Также было разрушено и повреждено почти 100 объектов гражданской инфраструктуры, в частности многоквартирные дома, учебные заведения, магазины, общественный транспорт и памятники архитектуры местного значения.
По данным следствия, инициаторами обстрела областного центра были начальник штаба – первый заместитель командующего объединенной группировкой войск в Украине ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и его заместитель – начальник разведки полковник Василий Соловьев.
По приказу Кима подготовкой ракетного удара занимались должностные лица Центра планирования и координации огневого поражения объединенной группировки войск в Украине ВС РФ:
- вице-адмирал Сергей Пинчук – начальник Центра - заместитель командующего (по огневому поражению);
- полковник Александр Киседобрев – начальник ракетных войск и артиллерии Центра;
- контрадмирал Алексей Петрушин – начальник центра управления разведкой (огневого поражения противника) Центра;
- полковник Анатолий Городецкий – начальник штаба Центра – заместитель начальника ракетных войск и артиллерии.
Непосредственно отдали приказы на запуск баллистических ракет из Курской и Воронежской областей:
- полковник Роман Полушин – командир 448-й ракетной бригады;
- полковник Сергей Пономарев – командир 112-й ракетной бригады.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем восьми рашистам о подозрении. Продолжаются комплексные мероприятия по поиску и наказанию виновных.
Удар РФ по Сумам 13 апреля
