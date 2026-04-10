Повідомлено про підозру генералу та адміралам РФ, які командували ударом по Сумах у Вербну неділю 2025 року

Служба безпеки у взаємодії із ГУР МО України ідентифікувала та зібрала доказову базу на вище командування російських військ, яке організувало ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 року на Вербну неділю.

Як встановило розслідування, рашисти атакували центр прифронтового міста двома балістичними ракетами "Іскандер-М", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Унаслідок ворожого удару загинуло 35 осіб, серед них – двоє дітей. 125 людей, з яких 22 неповнолітніх, зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Також було зруйновано та пошкоджено майже 100 об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема багатоквартирні будинки, навчальні заклади, магазини, громадський транспорт та пам’ятки архітектури місцевого значення.

За даними слідства, ініціаторами обстрілу обласного центру були начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ в Україні ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім та його заступник – начальник розвідки полковник Василь Соловйов.

За наказом Кіма підготовкою ракетного удару займались посадовці Центру планування і координації вогневого ураження об’єднаного угруповання військ в Україні ЗС РФ:

віцеадмірал Сергій Пінчук – начальник Центру - заступник командувача (з вогневого ураження);

полковник Олександр Кісєдобрєв – начальник ракетних військ і артилерії Центру;

контрадмірал Олексій Пєтрушин – начальник центру управління розвідкою (вогневого ураження противника) Центру;

полковник Анатолій Городецький – начальник штабу Центру - заступник начальника ракетних військ і артилерії.

Безпосередньо віддали накази на здійснення пуску балістичних ракет з Курської та Воронезької областей:

полковник Роман Полушин – командир 448-ї ракетної бригади;

полковник Сергій Пономарьов – командир 112-ї ракетної бригади.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім вісьмом рашистам про підозру. Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати винних.

Удар РФ по Сумах 13 квітня

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум.

Унаслідок атаки по центру міста загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

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