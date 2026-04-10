РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11752 посетителя онлайн
Новости Языковой вопрос
1 138 29

Стефанчук требует изменений – правительство призывают срочно создать юридический глоссарий

Спикер парламента заявил о проблеме "русскоязычной логики" в украинских законах

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к правительству с призывом ускорить процесс создания юридического глоссария для украинского законодательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление спикер сделал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, обращаясь к премьер-министру Юлии Свириденко. По его словам, парламент ожидает полной реализации задач, которые ранее были поручены правительству.

Стефанчук подчеркнул, что одной из ключевых проблем остается низкое качество языкового оформления законов, которые часто, по его выражению, написаны "на русском языке украинскими словами". Он подчеркнул, что это тормозит развитие правовой системы и затрудняет реформирование.

Отдельно спикер раскритиковал позицию научных учреждений. По его словам, Национальная академия правовых наук, которая должна была присоединиться к этой работе, не смогла выполнить поставленные задачи вовремя и предоставила нечеткие объяснения причин задержки.

Стефанчук подчеркнул, что именно представители науки должны взять на себя ответственность за модернизацию лингвистической базы законодательства. Речь идет о формировании четкой терминологии, а также использовании корректного украинского синтаксиса, пунктуации и лексики в нормативно-правовых актах.

По его словам, без системного подхода к языковому оформлению законов невозможно обеспечить качественные изменения в правовой сфере, а также повысить эффективность законотворческой деятельности.

Автор: 

право (72) Стефанчук Руслан (681)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Серпентарій зелені вже зібрали. Що, замало? Вже їм глосарій їм подавай.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:38 Ответить
+4
Який розумний! Аж страшно ....
показать весь комментарий
10.04.2026 12:40 Ответить
+3
по мені це слуги урода і опзж.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
симулює активний образ життя...
показать весь комментарий
10.04.2026 12:31 Ответить
а ми вимогаємо щоб рада опинимала в буцегарні на пожиттєвому....
показать весь комментарий
10.04.2026 12:29 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2026 12:33 Ответить
кнур правий !
вже давно пора ввести в юриспуденцію визначення:

"друг ЗЄлєнського є недоторканим, непідсудним, втікливим і Не мобілізованим".

.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:52 Ответить
Що створити? Зелесміття може по людські висловлюватися? Без дешевого пафосу.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:33 Ответить
настав час говорити по ЗЄльоному:

зминдичити,
Карлсон,
шлангбаум....

.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:56 Ответить
І після цього мусора почнуть дотримуватися профільного закону?
показать весь комментарий
10.04.2026 12:34 Ответить
ні,бо устні накази вище інших НПА включаючі КУ,та вийдіть на вулицю та поцікавтеся....
показать весь комментарий
10.04.2026 12:39 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2026 12:38 Ответить
зате в нас тепер е "катедра" та "хвалахвель"
показать весь комментарий
10.04.2026 12:39 Ответить
зате розуму в тебе як не було так і немає
показать весь комментарий
10.04.2026 13:19 Ответить
дивись у дзеркало, Бодя. Там побачиш чорта
показать весь комментарий
10.04.2026 13:37 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2026 12:40 Ответить
А Україна вимагає відставки всього уряду.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:42 Ответить
Глосарій ..., хм , "Нам єнтот "глосарій" і нах*й нє нужон! Нам
от єнтіх глосарієв страшно, дуже страшно! Ми не знаємо, що це таке! Якби ми знали, що це таке, але ми не знаємо, що це таке!".
показать весь комментарий
10.04.2026 12:44 Ответить
О! Ще одне слово голосарій, мля. Як члЄнкиня та ін.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:44 Ответить
І це говорить той, який не спроможний зелену отару загнати у сесійну залу.)
показать весь комментарий
10.04.2026 12:45 Ответить
модернізацію лінгвістичної бази законодавства. Йдеться про формування чіткої термінології, а також використання коректного українського синтаксису, пунктуації та лексики у нормативно-правових актах.

а то що дурні закони приймають - дурниці
Головне , щоби правильною українською мовою з термінами придуманими представниками науки та затвердженими Національною академією правових наук

А за суть та результати такого "законотворення" - особисто повинні відповідати депутати зі Стефанчуком на чолі ...
Хто на палі , хто на ліхтарі ...
показать весь комментарий
10.04.2026 12:45 Ответить
Оця свиня вже скоро зірветься.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:46 Ответить
Оця свиня хоч розуміє значення цього слова?! Їх треба всю зелену погань в лепрозорій запроторити)
показать весь комментарий
10.04.2026 13:03 Ответить
правничий глосарій это по старому зоопарк?)
показать весь комментарий
10.04.2026 13:09 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2026 13:14 Ответить
Тепер зрозуміло, що сім років заважає плісняві приймати проукраїнські закони й забезпечити вступ в ЄС.
показать весь комментарий
10.04.2026 13:16 Ответить
Это какой-то писец - пятый год войны и до сих пор нет правового словаря!
показать весь комментарий
10.04.2026 13:16 Ответить
А нафіга - у них закінчена трускавецька академія!
показать весь комментарий
10.04.2026 13:47 Ответить
Який ще цій мразоті глосарій? Хай одразу прямують в крематорій.
показать весь комментарий
10.04.2026 13:20 Ответить
Мародер с шоблою як приліз так і почалося потужна потужність кластерна тепер ще глюсарна
показать весь комментарий
10.04.2026 13:30 Ответить
 
 