Стефанчук требует изменений – правительство призывают срочно создать юридический глоссарий

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к правительству с призывом ускорить процесс создания юридического глоссария для украинского законодательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление спикер сделал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, обращаясь к премьер-министру Юлии Свириденко. По его словам, парламент ожидает полной реализации задач, которые ранее были поручены правительству.

Стефанчук подчеркнул, что одной из ключевых проблем остается низкое качество языкового оформления законов, которые часто, по его выражению, написаны "на русском языке украинскими словами". Он подчеркнул, что это тормозит развитие правовой системы и затрудняет реформирование.

Отдельно спикер раскритиковал позицию научных учреждений. По его словам, Национальная академия правовых наук, которая должна была присоединиться к этой работе, не смогла выполнить поставленные задачи вовремя и предоставила нечеткие объяснения причин задержки.

Стефанчук подчеркнул, что именно представители науки должны взять на себя ответственность за модернизацию лингвистической базы законодательства. Речь идет о формировании четкой терминологии, а также использовании корректного украинского синтаксиса, пунктуации и лексики в нормативно-правовых актах.

По его словам, без системного подхода к языковому оформлению законов невозможно обеспечить качественные изменения в правовой сфере, а также повысить эффективность законотворческой деятельности.

