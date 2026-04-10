Стефанчук вимагає змін – уряд закликають терміново створити правничий глосарій

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до уряду із закликом прискорити процес створення правничого глосарія для українського законодавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну заяву спікер зробив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, звертаючись до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. За його словами, парламент очікує повної реалізації завдань, які були раніше доручені уряду.

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Стефанчук наголосив, що однією з ключових проблем залишається низька якість мовного оформлення законів, які часто, за його висловом, написані "російською мовою українськими словами". Він підкреслив, що це гальмує розвиток правової системи та ускладнює реформування.

Окремо спікер розкритикував позицію наукових установ. За його словами, Національна академія правових наук, яка мала долучитися до цієї роботи, не змогла виконати поставлені завдання вчасно та надала нечіткі пояснення щодо причин затримки.

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Стефанчук підкреслив, що саме представники науки мають взяти на себе відповідальність за модернізацію лінгвістичної бази законодавства. Йдеться про формування чіткої термінології, а також використання коректного українського синтаксису, пунктуації та лексики у нормативно-правових актах.

За його словами, без системного підходу до мовного оформлення законів неможливо забезпечити якісні зміни у правовій сфері, а також підвищити ефективність законотворчої діяльності.

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