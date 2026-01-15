Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні держави

Верховна Рада України підтримала постанову щодо посилення ролі української мови в утвердженні Української держави.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Більше про постанову

В ухваленій постанові № 14334 йдеться про усунення наслідків радянської русифікації українського законодавства. Зокрема, передбачається:

оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;

підвищення мовної якості текстів нормативно-правових актів, зокрема, законодавства;

розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;

посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі проросійських наративів;

узгодження Єдиного глосарія правових термінів з перекладом Глосарія термінів acquis ЄС.

Ця постанова не є законом, але окреслює принципи та рекомендації для державних інституцій щодо реалізації мовної політики.

Сталий розвиток держави

Текст вказує на критичну важливість захисту української мови та формування українськомовного середовища для "національної безпеки, державної єдності й сталого розвитку України".

"Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності й майбутнього українського народу, попри протидію держави-агресора чи будь-який інший зовнішній тиск", - йдеться в постанові.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська привітала ухвалення постанови, вказавши на те, що документ сприятиме розвитку українськомовного медіаконтенту та створенню Єдиного глосарія правових термінів.

