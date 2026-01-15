Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні держави

Верховна Рада України підтримала постанову щодо посилення ролі української мови в утвердженні Української держави.

Більше про постанову

В ухваленій постанові № 14334 йдеться про усунення наслідків радянської русифікації українського законодавства. Зокрема, передбачається:

  • оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;
  • підвищення мовної якості текстів нормативно-правових актів, зокрема, законодавства;
  • розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;
  • посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі проросійських наративів;
  • узгодження Єдиного глосарія правових термінів з перекладом Глосарія термінів acquis ЄС.

Ця постанова не є законом, але окреслює принципи та рекомендації для державних інституцій щодо реалізації мовної політики.

Текст вказує на критичну важливість захисту української мови та формування українськомовного середовища для "національної безпеки, державної єдності й сталого розвитку України".

"Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності й майбутнього українського народу, попри протидію держави-агресора чи будь-який інший зовнішній тиск", - йдеться в постанові.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська привітала ухвалення постанови, вказавши на те, що документ сприятиме розвитку українськомовного медіаконтенту та створенню Єдиного глосарія правових термінів.

Мова,це один з наріжних каменів нації та держави !!))
15.01.2026 16:52 Відповісти
Мета Моськовії,це повна асиміляція укпаїнців,перетворення українців в "русскоговорящую" бидломасу,яка з часом розчиниться в більшчисельній бидло масі росєян !!))
15.01.2026 17:17 Відповісти
мовне питання виникло після потопу, там докладно про наслідки і причини
читайте Біблію і не фантазуйте
16.01.2026 02:35 Відповісти
Забули додати, що при роздачі конвертів використовувати тільки державну мову, а також спілкуватися з журналістами
15.01.2026 16:55 Відповісти
На записах усіх корупційних справ, фігуранти спілкуються московським нарєчієм.
15.01.2026 17:58 Відповісти
Чому досі на ютуб-каналах новин переважає російськомовний контент?
15.01.2026 16:59 Відповісти
Автори хочуть данєсті да рускаязичнава зрітєля,і навідь до расєян((
15.01.2026 17:03 Відповісти
це правильно, інакше їм залишається соловйовщина
16.01.2026 02:32 Відповісти
У мене російськомовні канали ютуб не підсовує. Хіба що якийсь раз на два тижні спливе, і далі знову перерва на два тижні.
Якщо споживати російське, то воно і лізе в пропозиціях ютубу.
15.01.2026 18:26 Відповісти
Залишилася ще Армія й Віра.
Мова, це бронежилет нації!
Це добре, але спізнилися з цим років на 30 як мінімум.......
15.01.2026 17:38 Відповісти
На жаль багато людей сидить без світла і тепла, багато з яких російськомовні ,ворог хоче знищити народ приклад Маріуполь ,Бахмут ,Марїнка тому позбувайтесь всього що повязує з варварами насамперед язика ворога ,терорист путін "хоче навязати "русский мир" не дамо чорту це зробити.
15.01.2026 17:52 Відповісти
Гітлер захищав Судетських німців,а х*йло "русскоязьІ чное население "" А методи однакові !!))
15.01.2026 17:56 Відповісти
Гітлер не бомбив не обстрілював судетських німців ,а "рускоязичноє населеніє" в більшості це зросійщені українці ,як він "захистив" це сотні зруйнованих міст і сіл.
15.01.2026 18:02 Відповісти
це правильне рішення ,тому шо в ЄС ти навіть прибіральницею офіційно на повний соц пакет не влаштуєшся без мови . По чорному можно ,але без стажу і гарантій ...
15.01.2026 18:17 Відповісти
А про посилення пво вони нічого прийняти не хочуть?
15.01.2026 18:39 Відповісти
мова це засіб спілкування
коли кремлю треба було легалізувати агресію, він поряд з парканами висосав з пальця мовний конфлікт, якого ніколи у нас не було, а східні області давно розмовляли діалектом
псевдопатріоти підхопили цю тему, допомагаючи пу звинувачувати нас в "ущемлении"
16.01.2026 02:29 Відповісти
 
 