Рада приняла постановление об усилении роли украинского языка в утверждении государства

Верховная Рада Украины поддержала постановление об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о постановлении

В принятом постановлении № 14334 речь идет об устранении последствий советской русификации украинского законодательства. В частности, предусматривается:

обновление и утверждение правописания украинского языка с учетом современных научных подходов;

повышение языкового качества текстов нормативно-правовых актов, в частности, законодательства;

развитие украиноязычного аудиовизуального контента общественными медиа;

усиление мер по противодействию распространению в медиапространстве пророссийских нарративов;

согласование Единого глоссария правовых терминов с переводом Глоссария терминов acquis ЕС.

Это постановление не является законом, но определяет принципы и рекомендации для государственных институтов по реализации языковой политики.

Устойчивое развитие государства

Текст указывает на критическую важность защиты украинского языка и формирования украиноязычной среды для "национальной безопасности, государственного единства и устойчивого развития Украины".

"Необходимые для этого законодательные и управленческие решения должны приниматься в соответствии с интересами украинской государственности и будущего украинского народа, несмотря на противодействие государства-агрессора или любое другое внешнее давление", - говорится в постановлении.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская приветствовала принятие постановления, указав на то, что документ будет способствовать развитию украиноязычного медиаконтента и созданию Единого глоссария правовых терминов.

