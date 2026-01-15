Рада приняла постановление об усилении роли украинского языка в утверждении государства
Верховная Рада Украины поддержала постановление об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Подробнее о постановлении
В принятом постановлении № 14334 речь идет об устранении последствий советской русификации украинского законодательства. В частности, предусматривается:
- обновление и утверждение правописания украинского языка с учетом современных научных подходов;
- повышение языкового качества текстов нормативно-правовых актов, в частности, законодательства;
- развитие украиноязычного аудиовизуального контента общественными медиа;
- усиление мер по противодействию распространению в медиапространстве пророссийских нарративов;
- согласование Единого глоссария правовых терминов с переводом Глоссария терминов acquis ЕС.
Это постановление не является законом, но определяет принципы и рекомендации для государственных институтов по реализации языковой политики.
Устойчивое развитие государства
Текст указывает на критическую важность защиты украинского языка и формирования украиноязычной среды для "национальной безопасности, государственного единства и устойчивого развития Украины".
"Необходимые для этого законодательные и управленческие решения должны приниматься в соответствии с интересами украинской государственности и будущего украинского народа, несмотря на противодействие государства-агрессора или любое другое внешнее давление", - говорится в постановлении.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская приветствовала принятие постановления, указав на то, что документ будет способствовать развитию украиноязычного медиаконтента и созданию Единого глоссария правовых терминов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо споживати російське, то воно і лізе в пропозиціях ютубу.
наприклад "сполучи оцю сполуку і оцю сполуку і получиться оте" - самі дієслова вказують на те як пов'язані дії
"нагодуй дитину - вона буде згодна робити те що просять"
"погоджуйся з погодою, бо що зробиш"
і так далі