Рада приняла постановление об усилении роли украинского языка в утверждении государства

українці

Верховная Рада Украины поддержала постановление об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о постановлении

В принятом постановлении № 14334 речь идет об устранении последствий советской русификации украинского законодательства. В частности, предусматривается:

  • обновление и утверждение правописания украинского языка с учетом современных научных подходов;
  • повышение языкового качества текстов нормативно-правовых актов, в частности, законодательства;
  • развитие украиноязычного аудиовизуального контента общественными медиа;
  • усиление мер по противодействию распространению в медиапространстве пророссийских нарративов;
  • согласование Единого глоссария правовых терминов с переводом Глоссария терминов acquis ЕС.

Это постановление не является законом, но определяет принципы и рекомендации для государственных институтов по реализации языковой политики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 2026 года украинский язык как второй иностранный будут изучать в двух школах Вены

Устойчивое развитие государства

Текст указывает на критическую важность защиты украинского языка и формирования украиноязычной среды для "национальной безопасности, государственного единства и устойчивого развития Украины".

"Необходимые для этого законодательные и управленческие решения должны приниматься в соответствии с интересами украинской государственности и будущего украинского народа, несмотря на противодействие государства-агрессора или любое другое внешнее давление", - говорится в постановлении.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская приветствовала принятие постановления, указав на то, что документ будет способствовать развитию украиноязычного медиаконтента и созданию Единого глоссария правовых терминов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Русский язык больше не защищен в Украине: Рада исключила его из текста Европейской хартии языков

Топ комментарии
+6
Мова,це один з наріжних каменів нації та держави !!))
15.01.2026 16:52 Ответить
+6
Залишилася ще Армія й Віра.
15.01.2026 17:08 Ответить
+4
Мова, це бронежилет нації!
15.01.2026 17:20 Ответить
Мова,це один з наріжних каменів нації та держави !!))
15.01.2026 16:52 Ответить
Мета Моськовії,це повна асиміляція укпаїнців,перетворення українців в "русскоговорящую" бидломасу,яка з часом розчиниться в більшчисельній бидло масі росєян !!))
15.01.2026 17:17 Ответить
Забули додати, що при роздачі конвертів використовувати тільки державну мову, а також спілкуватися з журналістами
15.01.2026 16:55 Ответить
На записах усіх корупційних справ, фігуранти спілкуються московським нарєчієм.
15.01.2026 17:58 Ответить
Чому досі на ютуб-каналах новин переважає російськомовний контент?
15.01.2026 16:59 Ответить
Автори хочуть данєсті да рускаязичнава зрітєля,і навідь до расєян((
15.01.2026 17:03 Ответить
У мене російськомовні канали ютуб не підсовує. Хіба що якийсь раз на два тижні спливе, і далі знову перерва на два тижні.
Якщо споживати російське, то воно і лізе в пропозиціях ютубу.
15.01.2026 18:26 Ответить
Залишилася ще Армія й Віра.
15.01.2026 17:08 Ответить
Мова, це бронежилет нації!
15.01.2026 17:20 Ответить
Це добре, але спізнилися з цим років на 30 як мінімум.......
15.01.2026 17:38 Ответить
українська мова є давній код, своєрідну інструкцію застосування
наприклад "сполучи оцю сполуку і оцю сполуку і получиться оте" - самі дієслова вказують на те як пов'язані дії
"нагодуй дитину - вона буде згодна робити те що просять"
"погоджуйся з погодою, бо що зробиш"
і так далі
15.01.2026 17:50 Ответить
Трампівська маячня а не код
15.01.2026 17:58 Ответить
Зав'язуйте з бухлом.
15.01.2026 18:22 Ответить
не смокчи гашиш, Ахмед !
15.01.2026 18:29 Ответить
Не смокчи у Трампа, п'ято-третій!
15.01.2026 18:38 Ответить
На жаль багато людей сидить без світла і тепла, багато з яких російськомовні ,ворог хоче знищити народ приклад Маріуполь ,Бахмут ,Марїнка тому позбувайтесь всього що повязує з варварами насамперед язика ворога ,терорист путін "хоче навязати "русский мир" не дамо чорту це зробити.
15.01.2026 17:52 Ответить
Гітлер захищав Судетських німців,а х*йло "русскоязьІ чное население "" А методи однакові !!))
15.01.2026 17:56 Ответить
Гітлер не бомбив не обстрілював судетських німців ,а "рускоязичноє населеніє" в більшості це зросійщені українці ,як він "захистив" це сотні зруйнованих міст і сіл.
15.01.2026 18:02 Ответить
це правильне рішення ,тому шо в ЄС ти навіть прибіральницею офіційно на повний соц пакет не влаштуєшся без мови . По чорному можно ,але без стажу і гарантій ...
15.01.2026 18:17 Ответить
А про посилення пво вони нічого прийняти не хочуть?
15.01.2026 18:39 Ответить
 
 