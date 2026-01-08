РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Изучение украинского языка
304 9

С 2026 года украинский язык как второй иностранный будут изучать в двух школах Вены

С 2026 года украинский язык будут изучать в двух школах Вены

С сентября 2026 года украинский язык введут как второй иностранный в учебном процессе двух венских школ, что станет важным шагом для сохранения языка и идентичности украинских детей за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 8 декабря сообщило посольство Украины в Австрии на официальной странице в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В каких школах будут изучать украинский

"Важная новость для украинских школьников в Вене. С сентября 2026 года вы сможете изучать украинский язык как второй иностранный язык в рамках учебного процесса. Украинский язык будут преподавать в двух венских школах:

  •  в BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70,
  • в BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19.

Изучение украинского языка как второго иностранного предлагается с 5 класса старшей школы (Oberstufe) — это 9-й год обучения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нью-Йоркский полицейский удивил украинку: на лошади продекламировал "Садок вишневый коло хаты". ВИДЕО

Что нужно, чтобы ввести украинский язык в школе?

Предпосылкой для введения украинского языка является достаточное количество заявок на его изучение. Призываем вас активно подавать заявки при выборе украинского языка в качестве второго иностранного языка.

"Это важный шаг для сохранения украинского языка, культуры и идентичности", - подчеркнули в посольстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас ощущается постепенный откат украинского языка – некоторые возвращаются к комфортному "языковому пузырю", - омбудсмен Ивановская

Автор: 

Австрия (869) украинский язык (1221) Вена (115)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шпрехен зі дойч
показать весь комментарий
08.01.2026 17:01 Ответить
"- слюши, канэшна хачу!" (С) ))
показать весь комментарий
08.01.2026 17:10 Ответить
посольство україни в австрії кількістю співробітників 85 голів???? Гора родила мишу🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.01.2026 17:06 Ответить
А в Києві в якому співвідношенні вивчають українську?І чому стільки москалів на вулицях,якщо незалежність вже 33 роки?(((
показать весь комментарий
08.01.2026 17:09 Ответить
а у нас є школи де вивчають австрійську???
нема?
так отож!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:10 Ответить
Друга іноземна - "збереження ідентичності"
показать весь комментарий
08.01.2026 17:10 Ответить
Гарний початок ! Скоро - у всіх школах Європи ...
показать весь комментарий
08.01.2026 17:35 Ответить
В усіх країнах Старого й Нового Світу, бо українська - це мова міжнаціонального спілкування.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:58 Ответить
 
 