С 2026 года украинский язык как второй иностранный будут изучать в двух школах Вены
С сентября 2026 года украинский язык введут как второй иностранный в учебном процессе двух венских школ, что станет важным шагом для сохранения языка и идентичности украинских детей за рубежом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 8 декабря сообщило посольство Украины в Австрии на официальной странице в Facebook.
В каких школах будут изучать украинский
"Важная новость для украинских школьников в Вене. С сентября 2026 года вы сможете изучать украинский язык как второй иностранный язык в рамках учебного процесса. Украинский язык будут преподавать в двух венских школах:
- в BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70,
- в BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19.
Изучение украинского языка как второго иностранного предлагается с 5 класса старшей школы (Oberstufe) — это 9-й год обучения.
Что нужно, чтобы ввести украинский язык в школе?
Предпосылкой для введения украинского языка является достаточное количество заявок на его изучение. Призываем вас активно подавать заявки при выборе украинского языка в качестве второго иностранного языка.
"Это важный шаг для сохранения украинского языка, культуры и идентичности", - подчеркнули в посольстве.
