С 2026 года украинский язык как второй иностранный будут изучать в двух школах Вены

С сентября 2026 года украинский язык введут как второй иностранный в учебном процессе двух венских школ, что станет важным шагом для сохранения языка и идентичности украинских детей за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 8 декабря сообщило посольство Украины в Австрии на официальной странице в Facebook.

В каких школах будут изучать украинский

"Важная новость для украинских школьников в Вене. С сентября 2026 года вы сможете изучать украинский язык как второй иностранный язык в рамках учебного процесса. Украинский язык будут преподавать в двух венских школах:

в BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70,

в BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19.

Изучение украинского языка как второго иностранного предлагается с 5 класса старшей школы (Oberstufe) — это 9-й год обучения.

Что нужно, чтобы ввести украинский язык в школе?

Предпосылкой для введения украинского языка является достаточное количество заявок на его изучение. Призываем вас активно подавать заявки при выборе украинского языка в качестве второго иностранного языка.

"Это важный шаг для сохранения украинского языка, культуры и идентичности", - подчеркнули в посольстве.

