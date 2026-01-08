З 2026 року українську мову як другу іноземну вивчатимуть у двох школах Відня
З вересня 2026 року українську мову запровадять як другу іноземну в навчальному процесі двох віденських шкіл, що стане важливим кроком для збереження мови та ідентичності українських дітей за кордоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 8 грудня повідомило посольство України в Австрії на офіційній сторінці у фейсбуці.
У яких школах вивчатимуть українську
"Важлива новина для українських школярів у Відні. З вересня 2026 року ви зможете вивчати українську мову як другу іноземну мову в рамках навчального процесу. Українську мову викладатимуть у двох віденських школах:
- в BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70,
- в BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19.
Вивчення української мови як другої іноземної пропонується з 5 класу старшої школи (Oberstufe) — це 9-й рік навчання.
Що потрібно, щоб запровадити українську у школі?
Передумовою запровадження української мови є достатня кількість заявок на її вивчення. Закликаємо вас активно подавати заявки при виборі української мови як другої іноземної мови.
"Це важливий крок для збереження української мови, культури та ідентичності", - наголосили в посольстві.
Будь ласка, зачекайте...
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