З 2026 року українську мову як другу іноземну вивчатимуть у двох школах Відня

З вересня 2026 року українську мову запровадять як другу іноземну в навчальному процесі двох віденських шкіл, що стане важливим кроком для збереження мови та ідентичності українських дітей за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 8 грудня повідомило посольство України в Австрії на офіційній сторінці у фейсбуці.

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У яких школах вивчатимуть українську

"Важлива новина для українських школярів у Відні. З вересня 2026 року ви зможете вивчати українську мову як другу іноземну мову в рамках навчального процесу. Українську мову викладатимуть у двох віденських школах:

в BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70,

в BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19.

Вивчення української мови як другої іноземної пропонується з 5 класу старшої школи (Oberstufe) — це 9-й рік навчання.

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Що потрібно, щоб запровадити українську у школі?

Передумовою запровадження української мови є достатня кількість заявок на її вивчення. Закликаємо вас активно подавати заявки при виборі української мови як другої іноземної мови.

"Це важливий крок для збереження української мови, культури та ідентичності", - наголосили в посольстві.

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