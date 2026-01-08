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Новини Вивчення української мови за кордоном
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З 2026 року українську мову як другу іноземну вивчатимуть у двох школах Відня

З 2026 року українську мову вивчатимуть у двох школах Відня

З вересня 2026 року українську мову запровадять як другу іноземну в навчальному процесі двох віденських шкіл, що стане важливим кроком для збереження мови та ідентичності українських дітей за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 8 грудня повідомило посольство України в Австрії на офіційній сторінці у фейсбуці.

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У яких школах вивчатимуть українську

"Важлива новина для українських школярів у Відні. З вересня 2026 року ви зможете вивчати українську мову як другу іноземну мову в рамках навчального процесу. Українську мову викладатимуть у двох віденських школах:

  •  в BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70,
  • в BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19.

Вивчення української мови як другої іноземної пропонується з 5 класу старшої школи (Oberstufe) — це 9-й рік навчання.

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Що потрібно, щоб запровадити українську у школі?

Передумовою запровадження української мови є достатня кількість заявок на її вивчення. Закликаємо вас активно подавати заявки при виборі української мови як другої іноземної мови.

"Це важливий крок для збереження української мови, культури та ідентичності", - наголосили в посольстві.

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Австрія (1016) українська мова (846) Відень (123)
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Топ коментарі
+4
Я не могу быть австрийским шпионом так как не владею австрийским языком
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08.01.2026 18:36 Відповісти
+3
посольство україни в австрії кількістю співробітників 85 голів???? Гора родила мишу🤣🤣🤣
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08.01.2026 17:06 Відповісти
+3
А в Києві в якому співвідношенні вивчають українську?І чому стільки москалів на вулицях,якщо незалежність вже 33 роки?(((
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08.01.2026 17:09 Відповісти

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