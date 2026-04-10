Смоленская катастрофа: Польша чтит память 96 погибших в трагедии 2010 года
10 апреля в Польше проходят траурные мероприятия, приуроченные к годовщине Смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского и его супругу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.
Торжества в Варшаве и Кракове
Центральные мероприятия прошли в Варшаве, где перед Президентским дворцом собрались представители власти и общественности. В церемонии приняли участие президент Кароль Навроцкий и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
Память погибших почтили ровно в 08:41 – в момент катастрофы 10 апреля 2010 года. В столице также провели траурное богослужение, а к памятникам на площади Юзефа Пилсудского возложили цветы и венки.
Отдельные мероприятия прошли в Кракове, где вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш почтил память погибших на Раковицком кладбище.
Мероприятия памяти в Смоленске
Памятные церемонии прошли и в России – на аэродроме "Смоленск-Северный", где произошла катастрофа. В мероприятиях принял участие посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский.
Обстоятельства трагедии и расследование
10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154М разбился при заходе на посадку вблизи Смоленска. На борту находились 96 человек – президентская чета, военное командование, а также значительная часть политической, религиозной и общественной элиты Польши. Делегация направлялась на мероприятие в память о жертвах Катынской трагедии.
В 2011 году польская комиссия и Межгосударственный авиационный комитет назвали основной причиной катастрофы ошибки экипажа. В то же время часть ответственности возложили на российских диспетчеров, которые предоставляли некорректную информацию.
После прихода к власти партии PiS в 2015 году расследование было возобновлено – проводились эксгумации тел, повторные экспертизы и исследования на наличие взрывчатых веществ. В партии неоднократно заявляли о возможной причастности российской стороны к трагедии.
Впоследствии, после смены власти, новое правительство прекратило работу этой комиссии и восстановило легитимность предыдущего отчета. Также было открыто отдельное расследование возможных нарушений во время повторного следствия.
