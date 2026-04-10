РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12007 посетителей онлайн
Новости Смоленская авиакатастрофа
785 16

Смоленская катастрофа: Польша чтит память 96 погибших в трагедии 2010 года

В Польше чтят память жертв Смоленской катастрофы

10 апреля в Польше проходят траурные мероприятия, приуроченные к годовщине Смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского и его супругу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Торжества в Варшаве и Кракове

Центральные мероприятия прошли в Варшаве, где перед Президентским дворцом собрались представители власти и общественности. В церемонии приняли участие президент Кароль Навроцкий и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Память погибших почтили ровно в 08:41 – в момент катастрофы 10 апреля 2010 года. В столице также провели траурное богослужение, а к памятникам на площади Юзефа Пилсудского возложили цветы и венки.

Отдельные мероприятия прошли в Кракове, где вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш почтил память погибших на Раковицком кладбище.

Мероприятия памяти в Смоленске

Памятные церемонии прошли и в России – на аэродроме "Смоленск-Северный", где произошла катастрофа. В мероприятиях принял участие посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский.

Обстоятельства трагедии и расследование

10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154М разбился при заходе на посадку вблизи Смоленска. На борту находились 96 человек – президентская чета, военное командование, а также значительная часть политической, религиозной и общественной элиты Польши. Делегация направлялась на мероприятие в память о жертвах Катынской трагедии.

В 2011 году польская комиссия и Межгосударственный авиационный комитет назвали основной причиной катастрофы ошибки экипажа. В то же время часть ответственности возложили на российских диспетчеров, которые предоставляли некорректную информацию.

После прихода к власти партии PiS в 2015 году расследование было возобновлено – проводились эксгумации тел, повторные экспертизы и исследования на наличие взрывчатых веществ. В партии неоднократно заявляли о возможной причастности российской стороны к трагедии.

Впоследствии, после смены власти, новое правительство прекратило работу этой комиссии и восстановило легитимность предыдущего отчета. Также было открыто отдельное расследование возможных нарушений во время повторного следствия.

Автор: 

авиакатастрофа (1685) Качиньский Лех (332) Польша (8972) Смоленск (132)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Коли польські рольники перекриють кордон з кал-інінградом і вимагатимуть розкопок у смоленському лісі?
показать весь комментарий
10.04.2026 12:47
+8
В інтернеті гуляло відео як кацапи пристрелювали у тому лісі виживших поляків. Може і зараз десь є , якщо канапи не підчистили компромат
показать весь комментарий
10.04.2026 12:49
+4
ніколи! Черчіль назвав Польщу гієною,а гієни ніколи не нападають на сильного,вони нещадно рвуть лише слабкого та пораненого,як Україна зараз....
показать весь комментарий
10.04.2026 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна не має права бути слабкою. Київ має стати столицею східної та центральної Європи.
показать весь комментарий
10.04.2026 13:01
В інтернеті гуляло відео як кацапи пристрелювали у тому лісі виживших поляків. Може і зараз десь є , якщо канапи не підчистили компромат
показать весь комментарий
10.04.2026 12:49
Було таке відео, так
показать весь комментарий
10.04.2026 12:56
https://www.youtube.com/watch?v=QyK70P5q7us 1,03 хв.
показать весь комментарий
10.04.2026 13:53
На 1,03 хв.
показать весь комментарий
10.04.2026 13:55
Тоді Путін одним ударом знищив тодішню патріотичну польську еліту. Таким чином,було розчищено шлях до влади для такої проросійської публіки,як Навроцький,одноокий пірат Браун,різних там Конфедерацій,вічно нещасних рольніков,пржевозніков і різного лайна,яке зараз вбиває українців,принижує їх і кричить сперделяй....
показать весь комментарий
10.04.2026 12:51
смєлиє умєлиє рольнікі, щось там сцикливо вшановують, замість змістовного розслідування та вимоги!
зате, на волинській трагедії танцюють качучу без передиху!!!
бо, досі сцикують кацапов. навіть не бачучи героїзму україни!
показать весь комментарий
10.04.2026 12:53
Зрозуміло що це справа рук УПА. Але чи вдалось польським історикам встановити хто ж керував збиттям літака - Бандера чи Шухевич. Ось в чому головне питання.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:59
Для росіян Шухевич теж Бандера, як і Мазепа. І в князя Володимира був бандерівський Тризуб.
показать весь комментарий
10.04.2026 13:04
Невдовзі встановлять, що там попрацювали дуетом Зорян і Шкіряк.
Я не здивуюся...
показать весь комментарий
10.04.2026 13:32
За 16 лет поляки не догадались сбить хотя бы 1 самолёт с высокопоставленными свинособаками.
показать весь комментарий
10.04.2026 13:03
где польские рольники? я не вижу скулежа гоноровых про расследование и репарации!
показать весь комментарий
10.04.2026 13:22
У 2011 році польська комісія та Міждержавний авіаційний комітет основною причиною катастрофи назвали помилки екіпажу. Джерело: https://censor.net/ua/n3609835
показать весь комментарий
10.04.2026 13:31
Як співав Краєвський : "Досить сліз!". Спитайте нарешті в Путлера за смерть свого президента!
показать весь комментарий
10.04.2026 13:34
 
 