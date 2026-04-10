Смоленська катастрофа: Польща вшановує 96 загиблих у трагедії 2010 року

У Польщі 10 квітня проходять жалобні заходи з нагоди роковин Смоленської авіакатастрофи 2010 року, в якій загинули 96 осіб, включно з президентом Лєхом Качинським та його дружиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

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Вшанування у Варшаві та Кракові

Центральні заходи відбулися у Варшаві, де перед Президентським палацом зібралися представники влади та громадськості. У церемонії взяли участь президент Кароль Навроцький та лідер партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський.

Пам’ять загиблих вшанували рівно о 08:41 – у момент катастрофи 10 квітня 2010 року. У столиці також провели жалобне богослужіння, а до пам’ятників на площі Юзефа Пілсудського поклали квіти та вінки.

Окремі заходи відбулися у Кракові, де віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш вшанував загиблих на Раковицькому кладовищі.

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Заходи пам’яті у Смоленську

Пам’ятні церемонії відбулися і в Росії – на аеродромі "Смоленськ-Північний", де сталася катастрофа. У заходах взяв участь посол Польщі у РФ Кшиштоф Краєвський.

Обставини трагедії та розслідування

10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154М розбився під час заходу на посадку поблизу Смоленська. На борту перебували 96 осіб – президентське подружжя, військове командування, а також значна частина політичної, релігійної та громадської еліти Польщі. Делегація прямувала на вшанування жертв Катинського злочину.

У 2011 році польська комісія та Міждержавний авіаційний комітет основною причиною катастрофи назвали помилки екіпажу. Водночас частину відповідальності поклали на російських диспетчерів, які надавали некоректну інформацію.

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Після приходу до влади партії PiS у 2015 році розслідування було відновлено – проводилися ексгумації тіл, повторні експертизи та дослідження на наявність вибухових речовин. У партії неодноразово заявляли про можливу причетність російської сторони до трагедії.

Згодом, після зміни влади, новий уряд припинив роботу цієї комісії та відновив легітимність попереднього звіту. Також було відкрито окреме розслідування щодо можливих порушень під час повторного слідства.

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