Великобритания заявила о секретной операции России в Северном море
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Россия провела в британских водах секретную операцию, которая представляла прямую угрозу жизненно важным энергетическим и дата-кабелям.
По данным оборонного ведомства, в течение месяца британские ВМС совместно с союзниками отслеживали группу российских судов в Северном море и Атлантике, сообщает Цензор.НЕТ.
Чтобы предотвратить диверсии, британские военные корабли использовали гидроакустические буи для обнаружения и сдерживания подводных лодок.
Джон Хили подчеркнул, что Великобритания "видит каждое действие" Кремля и предупредил российского диктатора Владимира Путина: любая попытка повредить инфраструктуру будет иметь серьезные последствия.
"Этот инцидент подтверждает тенденцию к росту гибридных угроз со стороны РФ. Активность России в британских водах может указывать на попытки найти "слабое звено" Запада. Подводные кабели передают огромные объемы данных между странами, поэтому защита этих объектов является критически важной для безопасности всей Европы", - заявили в Центре противодействия дезинформации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль