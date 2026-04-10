Великобритания заявила о секретной операции России в Северном море

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Россия провела в британских водах секретную операцию, которая представляла прямую угрозу жизненно важным энергетическим и дата-кабелям.

По данным оборонного ведомства, в течение месяца британские ВМС совместно с союзниками отслеживали группу российских судов в Северном море и Атлантике, сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы предотвратить диверсии, британские военные корабли использовали гидроакустические буи для обнаружения и сдерживания подводных лодок.

Джон Хили подчеркнул, что Великобритания "видит каждое действие" Кремля и предупредил российского диктатора Владимира Путина: любая попытка повредить инфраструктуру будет иметь серьезные последствия.

"Этот инцидент подтверждает тенденцию к росту гибридных угроз со стороны РФ. Активность России в британских водах может указывать на попытки найти "слабое звено" Запада. Подводные кабели передают огромные объемы данных между странами, поэтому защита этих объектов является критически важной для безопасности всей Европы", - заявили в Центре противодействия дезинформации.

Читайте также: Великобритания развернула вооруженные силы, чтобы предотвратить возможные атаки РФ на подводную инфраструктуру, - Гилли