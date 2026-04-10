РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12007 посетителей онлайн
Новости Провокации РФ на море
1 011 9

Великобритания заявила о секретной операции России в Северном море

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Россия провела в британских водах секретную операцию, которая представляла прямую угрозу жизненно важным энергетическим и дата-кабелям.

По данным оборонного ведомства, в течение месяца британские ВМС совместно с союзниками отслеживали группу российских судов в Северном море и Атлантике, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чтобы предотвратить диверсии, британские военные корабли использовали гидроакустические буи для обнаружения и сдерживания подводных лодок.

Джон Хили подчеркнул, что Великобритания "видит каждое действие" Кремля и предупредил российского диктатора Владимира Путина: любая попытка повредить инфраструктуру будет иметь серьезные последствия.

"Этот инцидент подтверждает тенденцию к росту гибридных угроз со стороны РФ. Активность России в британских водах может указывать на попытки найти "слабое звено" Запада. Подводные кабели передают огромные объемы данных между странами, поэтому защита этих объектов является критически важной для безопасности всей Европы", - заявили в Центре противодействия дезинформации.

Автор: 

Великобритания (5252) россия (97121) Центр противодействия дезинформации (205) Гилли Джон (104)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це ж ще не атака на НАТу??
показать весь комментарий
10.04.2026 13:22 Ответить
ні,бо рудий від того ж не постраждав,як кажуть рівень звичайної забескоєнності,легкої,навіть без зведення до купи бров...
показать весь комментарий
10.04.2026 13:25 Ответить
якщо вас втішить,то можемо висловити своє занепокоєння,навіть потужнонезламне...
показать весь комментарий
10.04.2026 13:22 Ответить
Кацапи знову лошаріка затопили? 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.04.2026 13:22 Ответить
насували своїх недопереварених скреп у мережеві розгалуджувачі МІ6...
показать весь комментарий
10.04.2026 13:26 Ответить
"Англічанка" знову "ґадіт", не дає "рускім учьоним" Атлантіду шукати!
показать весь комментарий
10.04.2026 13:26 Ответить
Ну так треба було потопити ті судна якщо вони становили загрозу!
показать весь комментарий
10.04.2026 13:29 Ответить
Британия-теперь неофициальная пресслужба параши.Вместо действий-сухие констатации фактов...Интересно,если нагадить Страмеру на голову,они так же сухо "выйдут в эфир" и объявят "Сегодня,российский шпион нагадил на голову нашему премьер министру,это конечно чудовищный акт агрессии и варварства,но премьер министр чувствует себя хорошо,надеемся в качестве солидарности с британским народом,все цивилизованные страны выразят свою крайнюю озабоченность и поддержку в эти непростые времена"
показать весь комментарий
10.04.2026 13:31 Ответить
Може потрібно Британську операцію провести проти п'параші.
показать весь комментарий
10.04.2026 13:59 Ответить
 
 