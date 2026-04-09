Великобритания развернула вооруженные силы, чтобы предотвратить возможные атаки РФ на подводную инфраструктуру, - Гилли

Великобритания заявила об обнаружении российской активности в своих водах и принимает меры для предотвращения атак российских подводных лодок на кабели и трубопроводы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет Reuters.

Так, министр обороны Великобритании Джон Гилли рассказал, что страна развернула свои вооруженные силы, чтобы предотвратить возможные атаки на кабели и трубопроводы, когда российские подводные лодки находились в британских водах.

Он уточнил, что речь идет о ситуации, которая имела место этой зимой. Министр рассказал, что британские силы и союзники, включая Норвегию, отслеживали и сдерживали деятельность российского флота.

Гилли отметил, что обнародует эту операцию, "чтобы президент Владимир Путин знал, что они были обнаружены".

По его словам, в настоящее время подводные лодки уже покинули британские воды и направились на север, и никаких признаков повреждения подводной инфраструктуры нет.

Попытка секретной операции РФ раскрыта

"Я говорю: "Мы вас видим. Мы видим вашу активность над нашими кабелями и трубопроводами, и вы должны знать, что любая попытка их повредить будет иметь серьезные последствия", - предупредил Гилли.

Британский министр подчеркнул, что передвижения российских судов не были секретными, как планировал российский диктатор Владимир Путин, попытка секретной операции была раскрыта.

Он добавил, что российская операция включала подводную лодку класса "Акула" и две специализированные подводные лодки из российского Главного управления глубоководных исследований.

а, трамп сказав, що британія гімно.
американці шкодують, що відкрили британію та заселили її кельтами!
09.04.2026 16:16 Ответить
"Ми вас бачимо. Ми бачимо вашу активність над нашими кабелями та трубопроводами, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити матиме серйозні наслідки". Джерело: https://censor.net/ua/n3609692

"Серйозні наслідки" - це зроблять селфі разом з ними?
09.04.2026 16:17 Ответить
 
 