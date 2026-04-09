Великобритания развернула вооруженные силы, чтобы предотвратить возможные атаки РФ на подводную инфраструктуру, - Гилли

Великобритания заявила об обнаружении российской активности в своих водах и принимает меры для предотвращения атак российских подводных лодок на кабели и трубопроводы.

Об этом пишет Reuters.

Великобритания развернула вооруженные силы

Так, министр обороны Великобритании Джон Гилли рассказал, что страна развернула свои вооруженные силы, чтобы предотвратить возможные атаки на кабели и трубопроводы, когда российские подводные лодки находились в британских водах.

Он уточнил, что речь идет о ситуации, которая имела место этой зимой. Министр рассказал, что британские силы и союзники, включая Норвегию, отслеживали и сдерживали деятельность российского флота.

Гилли отметил, что обнародует эту операцию, "чтобы президент Владимир Путин знал, что они были обнаружены".

Читайте также: Великобритания готовит новые меры против финансирования военной машины России, - Гилли

По его словам, в настоящее время подводные лодки уже покинули британские воды и направились на север, и никаких признаков повреждения подводной инфраструктуры нет.

Попытка секретной операции РФ раскрыта

"Я говорю: "Мы вас видим. Мы видим вашу активность над нашими кабелями и трубопроводами, и вы должны знать, что любая попытка их повредить будет иметь серьезные последствия", - предупредил Гилли.

Британский министр подчеркнул, что передвижения российских судов не были секретными, как планировал российский диктатор Владимир Путин, попытка секретной операции была раскрыта.

Читайте: Великобритания заявила о "скрытой руке Путина" в военной тактике Ирана

Он добавил, что российская операция включала подводную лодку класса "Акула" и две специализированные подводные лодки из российского Главного управления глубоководных исследований.