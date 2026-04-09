Британія розгорнула збройні сили, щоб запобігти можливим атакам РФ на підводну інфраструктуру, - Гілі

Велика Британія заявила про виявлення російської активності у своїх водах і вживає заходів, щоб запобігти атакам російських підводних човнів на кабелі та трубопроводи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це пише Reuters.

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Британія розгорнула збройні сили

Так, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі розповів, що країна розгорнула свої збройні сили, щоб запобігти можливим атакам на кабелі та трубопроводи, коли російські підводні човни перебували у британських водах.

Він уточнив, що йдеться про ситуацію, яка мала місце цієї зими. Міністр розповів, що британські сили та союзники, включно з Норвегію, відстежували та стримували діяльність російського флоту.

Гілі зауважив, що робить цю операцію публічною, "щоб президент Володимир Путін знав, що їх було виявлено".

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За його словами, наразі підводні човни вже залишили британські води і попрямували на північ, і жодних ознак пошкодження підводної інфраструктури немає.

Спробу таємної операції РФ викрито

"Я кажу: "Ми вас бачимо. Ми бачимо вашу активність над нашими кабелями та трубопроводами, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити матиме серйозні наслідки", – попередив Гілі.

Британський міністр наголосив, що пересування російських човнів не були таємними, як планував російський диктатор Володимир Путін, спроба таємної операції була викрита.

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Він додав, що російська операція включала підводний човен класу "Акула" і два спеціалізовані підводні човни з російського Головного управління глибоководних досліджень.