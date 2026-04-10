Британія заявила про секретну операцію Росії у Північному морі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія провела в британських водах секретну операцію, яка становила пряму загрозу життєво важливим енергетичним і дата-кабелям.

За даними оборонного відомства, протягом місяця британські ВМС спільно з союзниками відстежували групу російських суден у Північному морі та Атлантиці, інформує Цензор.НЕТ.

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Щоб запобігти диверсіям, британські військові кораблі використовували гідроакустичні буї для виявлення та стримування субмарин.

Джон Гілі підкреслив, що Британія "бачить кожну дію" Кремля і попередив російського диктатора Володимира Путіна: будь-яка спроба пошкодити інфраструктуру матиме серйозні наслідки.

"Цей інцидент підтверджує тенденцію до зростання гібридних загроз з боку РФ. Активність Росії у британських водах може вказувати на спроби знайти "слабку ланку" Заходу. Підводні кабелі передають величезні обсяги даних між країнами, тому захист цих об’єктів є критично важливим для безпеки всієї Європи", - заявили у Цетрі протидії дезінформації.

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