ПВО сбила 133 вражеских дрона из 160, - Воздушные силы

С вечера 10 апреля россияне атаковали территорию Украины 160 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов со следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Чауда – ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".





Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результат работы ПВО

В течение ночи и утром 11 апреля противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.

Что предшествовало?