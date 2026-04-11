ПВО сбила 133 вражеских дрона из 160, - Воздушные силы
С вечера 10 апреля россияне атаковали территорию Украины 160 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов со следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Чауда – ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Результат работы ПВО
В течение ночи и утром 11 апреля противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 11 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.
Что предшествовало?
- В ночь на субботу, 11 апреля, российские войска атаковали дронами Лубенский район Полтавской области. В результате атаки один человек погиб, еще один - пострадал.
- Также российские войска атаковали Одессу беспилотниками. В одном из районов города зафиксировано попадание в частный дом. В результате удара погибли два человека, есть раненые. Повреждены десятки домов, общежитие и детский сад.
- В Сумах возросло число пострадавших после вражеских атак - 17 человек, среди них ребенок. Повреждены жилые дома, детский сад и автомобили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль