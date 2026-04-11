ППО збила 133 ворожі дрони зі 160, - Повітряні сили

З вечора 10 квітня росіяни атакували територію України 160 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".





Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО

Протягом ночі та зранку 11 квітня протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах.

Що передувало?