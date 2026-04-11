ППО збила 133 ворожі дрони зі 160, - Повітряні сили
З вечора 10 квітня росіяни атакували територію України 160 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Результат роботи ППО
Протягом ночі та зранку 11 квітня протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах.
Що передувало?
- У ніч на суботу, 11 квітня, російські війська атакували дронами Лубенський район Полтавщини. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - постраждала.
- Також російські війська атакували Одесу безпілотниками. В одному з районів міста є влучання в приватний будинок. Внаслідок удару загинули двоє людей, є поранені. Пошкоджено десятки будинків, гуртожиток і дитячий садок.
- У Сумах зросла кількість постраждалих після ворожих атак - 17 людей, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, дитсадок і автомобілі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль