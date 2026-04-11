Прямой рейс с вокзала Киева в аэропорт Кишинева: "УЗ" запускает тестовую поездку
"Укрзалізниця" совместно с молдавскими коллегами организует тестовый рейс до станции Ревака, расположенной недалеко от международного аэропорта Кишинева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Что известно?
Как отмечается, 13 апреля рейс поезда 351 Киев - Кишинев будет продлен до Реваки. Там пассажиров будет ждать бесплатный шаттл до аэропорта.
"Тестовая поездка покажет актуальность остановки рядом с аэропортом и, при условии значительного спроса среди путешественников, Ревака может появиться на маршруте поезда № 351 на постоянной основе", - говорится в сообщении.
