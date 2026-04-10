РФ атаковала "Укрзализницу" более 40 раз с марта

С начала марта Россия совершила более 40 атак на подвижной состав "Укрзализныци".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Ситуация чрезвычайно сложная. И остановка движения обусловлена не плохой погодой, а военной агрессией Российской Федерации, которая просто следит за нашим подвижным составом, нашими локомотивами и, самое главное, за нашими специалистами, которые там работают", — сказал Кулеба.

Он также отметил, что в координации с подразделениями противовоздушной обороны и другими профильными службами в Украине комплексно прорабатываются меры, связанные с эвакуацией пассажиров в случае угрозы железнодорожной инфраструктуре.

Кулеба подчеркнул, что все эти действия направлены на сохранение жизни пассажиров и работников железной дороги.

Атаки на инфраструктуру и железную дорогу

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, с начала года российские атаки десятки раз были направлены на энергетические подстанции, а в марте также зафиксировано поражение десятков локомотивов.

В свою очередь, заместитель министра развития громад и территорий Алексей Балеста сообщил, что только в марте было зафиксировано почти 220 ударов по объектам инфраструктуры, что свидетельствует о системном характере атак.

