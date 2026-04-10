РФ атакувала "Укрзалізницю" понад 40 разів із березня

З початку березня Росія здійснила понад 40 атак на рухомий склад "Укрзалізниці".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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"Ситуація надзвичайно складна. І зупинення руху обумовлено не поганою погодою, а військовою агресією Російської Федерації, яка просто пильнує за нашим рухомим складом, нашими локомотивами і найголовніше – за нашими фахівцями, які працюють там", – сказав Кулеба.

Він також зазначив, що у координації з підрозділами протиповітряної оборони та іншими профільними службами в Україні комплексно опрацьовуються заходи, пов’язані з евакуацією пасажирів у разі загрози на залізничній інфраструктурі.

Кулеба наголосив, що всі ці дії спрямовані на збереження життя пасажирів і працівників залізниці.

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Атаки на інфраструктуру та залізницю

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, від початку року російські атаки десятки разів були спрямовані на енергетичні підстанції, а у березні також зафіксовано ураження десятків локомотивів.

Своєю чергою заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста повідомив, що лише у березні було зафіксовано майже 220 ударів по об’єктах інфраструктури, що свідчить про системний характер атак.

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