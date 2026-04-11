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Новини
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Прямий рейс з вокзалу Києва в аеропорт Кишинева: "УЗ" запускає тестову поїздку

уз рейс до аеропорту Кишинева

"Укрзалізниця" разом із молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку до станції Ревака поблизу міжнародного аеропорту Кишинева.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

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Що відомо?

Як зазначається, 13 квітня рейс поїзду 351 Київ - Кишинів буде продовжено до Реваки. Там на пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту.

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уз поїздка до аеропорту Кишинева

"Тестова поїздка покаже актуальність зупинки поряд із аеропортом і, за умови значного попиту серед мандрівників, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі", - йдеться у повідомленні.

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Молдова (2226) Укрзалізниця (7220) Кишинів (34)
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Топ коментарі
+3
МоноШобла у ВРУ і КМУ, з ********* зеленського та вертухаї ригоАНАЛІВ, готується до «відряджень», щоб не попасти на вірьовку люстрації в Україні?!?!
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11.04.2026 12:24 Відповісти
+2
Ой вей..та для них кожних півгодини "шатл" відправляється з урядового кварталу)
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11.04.2026 12:31 Відповісти
+2
Та да, понакидуй.
Яка " відставка"? Вам, костромським, щоб управління державою б розвалити.
Ніяких виборів до кінця воєнного стану не буде і бути не може.
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11.04.2026 14:39 Відповісти

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