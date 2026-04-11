Прямий рейс з вокзалу Києва в аеропорт Кишинева: "УЗ" запускає тестову поїздку

"Укрзалізниця" разом із молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку до станції Ревака поблизу міжнародного аеропорту Кишинева.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

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Що відомо?

Як зазначається, 13 квітня рейс поїзду 351 Київ - Кишинів буде продовжено до Реваки. Там на пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту.

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"Тестова поїздка покаже актуальність зупинки поряд із аеропортом і, за умови значного попиту серед мандрівників, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі", - йдеться у повідомленні.

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