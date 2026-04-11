Прямий рейс з вокзалу Києва в аеропорт Кишинева: "УЗ" запускає тестову поїздку
"Укрзалізниця" разом із молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку до станції Ревака поблизу міжнародного аеропорту Кишинева.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Що відомо?
Як зазначається, 13 квітня рейс поїзду 351 Київ - Кишинів буде продовжено до Реваки. Там на пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту.
"Тестова поїздка покаже актуальність зупинки поряд із аеропортом і, за умови значного попиту серед мандрівників, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі", - йдеться у повідомленні.
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Яка " відставка"? Вам, костромським, щоб управління державою б розвалити.
Ніяких виборів до кінця воєнного стану не буде і бути не може.