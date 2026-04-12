Умерла 29-летняя женщина, раненная во время обстрела Шосткинского района

К сожалению, в больнице умерла 29-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате вражеского обстрела Шосткинского района.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ее в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Киев. Врачи более недели боролись за ее жизнь.

"Каждая такая потеря - боль для всей Сумщины. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял скорую помощь в Сумской области во время "перемирия": ранены трое медиков. ФОТО