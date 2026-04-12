1 175 1
Померла 29-річна жінка, поранена під час обстрілу Шосткинщини
На жаль, у лікарні померла 29-річна жінка, яка зазнала тяжких поранень внаслідок ворожого обстрілу Шосткинщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Як зазначається, її у вкрай важкому стані госпіталізували до Києва. Лікарі понад тиждень боролися за її життя.
"Кожна така втрата - біль для всієї Сумщини. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив очільник області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль