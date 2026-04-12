Померла 29-річна жінка, поранена під час обстрілу Шосткинщини

На жаль, у лікарні померла 29-річна жінка, яка зазнала тяжких поранень внаслідок ворожого обстрілу Шосткинщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, її у вкрай важкому стані госпіталізували до Києва. Лікарі понад тиждень боролися за її життя.

"Кожна така втрата - біль для всієї Сумщини. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив очільник області.

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