Враг продвигается на Харьковщине и Донетчине, – DeepState. КАРТЫ
Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ветеринарного (Харьковский район, Харьковская область), Петропавловки (Купянский район, Харьковская область) и Иванополья (Краматорский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.
