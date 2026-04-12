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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог має просування на Харківщині та Донеччині, – DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ветеринарного (Харківський район, Харківська область), Петропавлівки (Куп'янський район, Харківська область) та Іванопілля (Краматорський район, Донецька область", - сказано в повідомленні.

Окупанти просунулися у Харківській та Донецькій областях

Окупанти просунулися у Харківській та Донецькій областях

Окупанти просунулися у Харківській та Донецькій областях

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Автор: 

Донецька область (11524) Харківська область (3006) Краматорський район (1358) Куп’янський район (771) Харківський район (1023) Іванопілля (33) Петропавлівка (10) Ветеринарне (4)
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