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Ворог має просування на Харківщині та Донеччині, – DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ветеринарного (Харківський район, Харківська область), Петропавлівки (Куп'янський район, Харківська область) та Іванопілля (Краматорський район, Донецька область", - сказано в повідомленні.
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