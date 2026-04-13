Россия атаковала Украину дронами после "пасхального перемирия"

После "пасхального перемирия" ночью 13 апреля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БПЛА

В 00:43 - Сообщалось об угрозе вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и Запорожье.

В 00:48 - БПЛА на севере Черниговской области, курс западный.

В 00:52 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 00:57 - пуски КАБ в Сумской области.

