Россия атаковала Украину дронами после "пасхального перемирия"

Атака шахидов ночью 13 апреля

После "пасхального перемирия" ночью 13 апреля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БПЛА

В 00:43 - Сообщалось об угрозе вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и Запорожье.

В 00:48 - БПЛА на севере Черниговской области, курс западный.

В 00:52 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 00:57 - пуски КАБ в Сумской области.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Перемир'я це коли обидві сторони мають нормалізовані відносини, про яке перемир'я йдеться коли ці нелюди без усіляких путінів ненавидять нас а ми навзаєм люто зневажаємо увесь ций зброд
13.04.2026 03:05 Ответить
А страна ли!?
13.04.2026 07:00 Ответить
Давайте кожне накопичення зброї роками називати перемир'ям... Це ж так на руку і хіськограю і пуйлу...
13.04.2026 01:39 Ответить
Наркомани, не можуть вже без атак.
13.04.2026 01:50 Ответить
Нахіба рекламувати і популяризувати те, чого не було по суті? Вже вкотре ця фігня відбувається? "Перемир'я" як вистава для Трампа? Так йому насрати. Взагалі ідея з от такими типу "перемир'ями" - різдвяне, великоднє, ще якесь, є спробою нормалізації війни, причому з обох сторін. Війна це війна і тут не може бути вихідних
13.04.2026 05:41 Ответить
Чому б не зробити дрони‑планери багатоступеневими? Один тягне другий, другий - третій. Це не просто економія енергії, а нова стратегія дальності й масованого удару, коли три дрони одночасно атакують одну ціль. Тоді послідовним дронам не потрібно мати маршового двигуна, лише коригуючого при заході на ціль. Модифіковане оптоволокно може виступати в якості троса між дронами. Можуть бути різні варіанти.
13.04.2026 06:13 Ответить
Страна не вернувшаяся с войны..
13.04.2026 06:50 Ответить
Сьогодні збірна України збирається грати проти рф матч з водного поло. І вони не збираються залишати цю гру, вперто налоштовані грати з агресором!
13.04.2026 07:31 Ответить
https://champion.com.ua/rus/water-polo/sbornaya-ukrainy-sygraet-protiv-rossii-za-sedmoe-mesto-kubka-mira-1069915/
13.04.2026 07:33 Ответить
Зате, як звучати!!!!
Перемир'я!
Яке, ****, перемир'я?
Гундосий читач по бумажкє, буде озвучувати, скільки українців загинуло? Скільки територій втрачено?
******* голуб міра...
13.04.2026 07:41 Ответить
 
 